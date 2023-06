Parcheggi a pagamento a ridosso delle spiagge 

Scattano i parcheggi a pagamento su tutto il litorale di Castiadas. Le tariffe sono state suddivise fra bassa stagione (mese di giugno e poi dall’11 settembre al 31 ottobre) e alta stagione (luglio, agosto e i primi dieci giorni di settembre). In bassa stagione la tariffa intera per gli autoveicoli è di 8 euro al giorno, cinque per le moto e venti per i camper. Dal primo luglio si passa rispettivamente a dieci euro, otto euro e trenta euro al giorno.

I parcheggi sono stati istituito in località Santa Giusta, Sant’Elmo, Monte Turnu, Cala Marina, Cala Sinzias e Cala Pira. Come negli ultimi anni è prevista una fascia oraria gratuita fra le 13 e le 14.30 «per favorire – ha spiegato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni – l’afflusso verso i chioschi in spiaggia». Individuati inoltre – per rispettare la normativa – anche alcuni parcheggi gratuiti in corrispondenza di tutte le zone dove ci sono i parcheggi a pagamento.

Per i residenti e i proprietari di immobili a Castiadas c’è la possibilità di attivare un abbinamento mensile a dieci euro oppure stagionale per venti euro. Agevolazioni anche per i lavoratori non residenti (mensile a 25 euro) e per gli ospiti delle strutture ricettive: il costo dell’abbonamento settimanale per questi ultimi è di trenta euro, lo stagionale cento euro. «Stiamo valutando – ha aggiunto il primo cittadino – se introdurre il numero chiuso a Cala Pira già da quest’anno, prenderemo la decisione entro questo mese».