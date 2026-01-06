Parcheggi a pagamento a Costa Rei 

Stavolta non dovrebbero esserci sorprese: dal primo giugno al 30 settembre a Costa Rei scatteranno i parcheggi a pagamento. Non solo: le strisce blu, rispetto a quanto stabilito inizialmente, saranno incrementate. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale di Muravera in accordo con la società che si è aggiudicata la gestione dei parcheggi, la “Sis” (Segnaletica industriale stradale) di Corciano (Perugia).

I numeri

L’incremento degli stalli – 67 in più su un totale di circa 500 – è dovuto alla necessità di garantire alla società un incasso congruo in seguito alla cancellazione delle strisce blu nel centro urbano. La scorsa estate infatti il Comune, dopo proteste e malumori, ha cambiato idea sui 71 stalli a pagamento previsti a Muravera. E dunque «in sostituzione delle aree di sosta del centro, al fine di garantire il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della concessione» occorre, appunto, «procedere con l’individuazione di ulteriori aree nella località turistica di Costa Rei».

La mappa

Sei le nuove zone individuate: area comunale lato Free Beach, strada sterrata lato piazza Colombo, via Colombo, via della Marina e via Marco Polo. Aree che si aggiungono a via Ichnusa (parchetto comunale), via delle Tuie e poi ancora via Ichnusa fronte piazza mercato e fronte hotel Il Vascello. Tutte strade classificate come zone B, è prevista cioè una tariffa oraria di un euro per la prima ora e due euro dalla seconda. A queste si aggiungono i parcheggi in zona A (fronte spiaggia, o quasi) con tariffa giornaliera di dieci euro per le auto e sei per la mezza giornata. Sono via delle Ginestre, via della Ferula, e la lottizzazione Rei Sole. A pagamento anche l’area fronte Rey Beach «ma con quest’ultima delibera – spiega l’assessore alla viabilità Fabio Piras – l’abbiamo rimodulata, sono cioè previsti stalli a pagamento ma anche diversi stalli bianchi e quindi gratuiti».

L’accordo

In base alle direttive delle Giunta comunale, la società ha l’obbligo di corrispondere al Comune entro il 30 ottobre di ogni anno una somma pari a 116mila euro a titolo, appunto, di canone annuo. La stessa società è inoltre tenuta a corrispondere una percentuale sui maggiori introiti lordi incassati annualmente in base ad una tabella predisposta dall’amministrazione comunale. La somma incassata dal Comune servirà, come viene specificato nei documenti, «per la costruzione e gestione di parcheggi in superficie e per migliorare la mobilità urbana».

Resta impresso, in ogni caso, il pasticcio della scorsa estate da parte del Comune: prima il via libera sia a Muravera che a Costa Rei con tanto di strisce blu e posizionamento dei parcometri e poi la retromarcia nel centro abitato. E alla fine non c’è stato neanche più tempo di attivare quelli di Costa Rei.

