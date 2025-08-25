Parcheggi: 290 stalli a pagamento 

Strisce blu, conto alla rovescia per l’inizio della nuova gestione. Dopo l’aggiudicazione provvisoria, è diventata definitiva la concessione del servizio dei parcheggi a pagamento. La procedura si completerà con la firma del contratto, ma già emergono i dettagli dell’operazione. Le strisce blu, tutte nelle piazze e vie del centro, saranno 290. Diverse collocazioni sono state riviste al termine del periodo di sperimentazione che aveva permesso di capire gli aspetti positivi e quelli critici. Alcuni parcheggi sono stati revocati in zone poco frequentate (ad esempio piazza Ciusa fra via Marche e via Nuoro lato palazzi) e confermati in via Turati, via delle Poste e via Brigata Sassari.

Le altre piazze o strade individuate sono piazza Ciusa (tranne una trentina di stalli il sabato mattina), piazza Rinascita, via Nuoro, via Gramsci (tratto alto), piazza Matteotti (qui una percentuale dovrebbe essere concessa ai residenti), largo Montuori, piazza e via San Ponziano, viale Arsia. I vincitori dell’appalto dovranno corrispondere all’anno al Comune circa seimila euro. La sosta a pagamento avverrà dal lunedì al sabato mattina dalle 8.30 alle 13.15. la tariffa minima di 30 minuti è di 0.30 centesimi, per un’ora di 0.60 euro. L’abbonamento mensile è di 25 euro. Tramite sistemi telematici di controllo, prevista la sosta gratuita di cortesia per 15 minuti. Rientra comunque nelle facoltà dell’amministrazione municipale variare, all’occorrenza, orari e giorni di prestazioni del servizio. È escluso dall’appalto il parcheggio multipiano di via Verona con i suoi 120 stalli. L’impianto è chiuso e abbandonato da diversi anni.

