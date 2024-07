Parcella non pagata, polemica in Consiglio comunale 

«C’è una responsabilità per aver determinato questo debito fuori bilancio e ne esiste un’altra, ritengo ancora più grave, aver ritenuto che si trattasse di una questione non importante». Il consigliere di minoranza di Arbus, Agostino Pilia, in Aula ricostruisce la vicenda della chiusura del locale Pizza Pazza che ha comportato un debito fuori bilancio di 1.800 euro. «In base a quali presupposti – incalza Pilia – gli uffici hanno trattato la sentenza del Tar che obbligava il Comune a pagare la parcella dell’avvocato. Prima il ricorso di un cittadino contro l’inquinamento acustico e poi le diffide inviate al Comune, sarebbe bastato adottare gli atti necessari per non finire davanti al Tar per ben tre volte, senza poi pagare quanto dovuto al legale della parte lesa».

Il sindaco Paolo Salis ripercorre la vicenda: «La verifica degli abusi lamentati ha richiesto diversi sopralluoghi dei nostri agenti e della Asl, alla fine tutto nella norma. Eravamo pronti a saldare il debito, nel frattempo i giudici hanno assegnato all’Arpas ulteriori controlli sull’inquinamento acustico». Salis non ha convinto la minoranza, dunque voto contrario. «È un danno erariale – ha aggiunto, Gianni Lussu – che finirà alla Corte dei Conti. Invito il sindaco a far pagare la somma a chi ha commesso l’errore». ( s. r. )

