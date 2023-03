Paratici e Tottenham, siamo ai saluti 

Pochi giorni dopo Antonio Conte, anche Fabio Paratici rischia di dover lasciare il Tottenham: l'estensione a livello mondiale della sua squalifica di 30 giorni da ogni incarico ufficiale potrebbe costringere il dirigente italiano a rassegnare le dimissioni da direttore manageriale degli Spurs. Per il momento il club londinese ha chiesto ulteriori chiarimenti alla Fifa, dopo la decisione - arrivata a sorpresa mercoledì - che inibisce Paratici ad operare per i prossimi due anni e mezzo. Se l'interessato, come d'altronde la Juventus, ha già presentato appello contro la sentenza, il Tottenham ha chiesto “urgentemente alla FIFA ulteriori chiarimenti” dal momento che la decisione “è arrivata senza alcun preavviso alle parti coinvolte”.

La squalifica di Paratici, arrivato a Londra nell'estate 2021, è coincisa con la risoluzione consensuale del contratto che legava Conte fino al termine della stagione. Era stato Paratici in prima persona ad insistere con l'ex tecnico di Juventus e Inter perché accettasse l'offerta del club inglese, già respinta in passato. E sempre Paratici aveva sempre difeso Conte in occasioni dei suoi frequenti sfoghi contro la proprietà. Non era passata inosservata, inoltre, l'assenza del nome del dirigente italiano nel comunicato con cui il Tottenham aveva annunciato l'uscita di scena di Conte. Come se Paratici avesse voluto prendere le distanze, anticipando l'inevitabile epilogo. Eppure solo martedì scorso Paratici aveva dichiarato sul sito del club di essere già al lavoro per trovare il nuovo manager degli Spurs, che - fino al termine della stagione - saranno guidati dal vice di Conte, Cristian Stellini.

