Parata di Top 50 al Challenger 175 

«Bisogna premettere che l'entry list va confermata dai risultati di Madrid», ma «dei tre tornei 250 della settimana scorsa, Marrakech, Houston e Bucarest, l'entry list di Cagliari è migliore». Il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, commenta all’Ansa l'entry list dell'Atp Challenger 175 di Cagliari in programma sui rinnovati campi in terra battuta di Monte Urpinu dal 27 aprile al 3 maggio, con 5 azzurri Top 100 e il campione uscente. Prevista la presenza degli italiani Flavio Cobolli (numero 16 al mondo), Luciano Darderi (21 Atp), Lorenzo Sonego (66, vincitore su questi campi in singolare e doppio nell'Atp250 del 2021), Mattia Bellucci (79) e Matteo Berrettini (90). Con loro, anche l'argentino Mariano Navone (42), vincitore in finale nel ‘24 su Lorenzo Musetti.

Folta la colonia argentina, con Tomas Martin Etcheverry (30), Sebastian Baez (65) e Juan Manuel Cerundolo (71, tesserato per il circolo ospitante). Altro argentino portacolori del Tc Cagliari è Roman Andres Burruchaga (62 e finalista la scorsa settimana nell'Atp di Houston), cognome noto anche agli appassionati di calcio, visto che è il figlio di Jorge, campione del mondo 1986 in Messico accanto a Diego Armando Maradona e autore della rete che decise la finalissima. Occhi puntati su diversi Top50 Atp, dallo spagnolo Jaume Munar (37) ai francesi Terence Atmane (45) e Adrian Mannarino (46), al portoghese Nuno Borges (50).

Il cut off è 96, la classifica del paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, ma il valore del torneo crescerà ulteriormente grazie alle wild card che potrebbero essere destinate a qualche top player che dovesse uscire anzitempo dall'Atp1000 di Madrid, che vedrà la sua seconda settimana andare in scena in contemporanea con il torneo di Cagliari, palcoscenico ideale per preparare al meglio l'Atp1000 di Roma.



RIPRODUZIONE RISERVATA