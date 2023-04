Parapendio, automobili e trekking: una primavera ricca di manifestazioni 

Una primavera ricca di manifestazioni a Gonnosfanadiga. Oltre alle tante passeggiate di trekking, di varia difficoltà, domani ci sarà la prima gara di atterraggio di precisione in parapendio e deltaplano e sarà possibile salire su un elicottero per un volo panoramico.

A maggio, dopo la dimostrazione di evoluzioni automobilistiche il 6, il 7 è in programma la caution crazy race dove i partecipanti potranno gareggiare con veicoli costruiti da loro stessi. Il 13 maggio è invece previsto un trekking fino a punta Cammedda mentre per il 14 maggio è in programma la Parcoscalata, una gara vera e propria su in percorso di 6 chilometri. La stessa distanza potrà essere percorsa anche da persone che non partecipano alla gara ma solo alla camminata passando anche per la Gradinata simbolo di Gonnosfanadiga con i suoi 300 scalini.

