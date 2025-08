Parametri fuori norma, tratto di spiaggia vietato 

Il Comune di Dorgali impone il divieto temporaneo di balneazione in un tratto di spiaggia di Cala Gonone, quello denominato “Gonone II”.

Il provvedimento è arrivato dopo le analisi effettuate da Arpas, che hanno rilevato dei parametri microbiologici non conformi.

Sono interessati circa 181 metri di litorale, delimitati da transenne e cartelli ufficiali. Restano aperte alla balneazione e regolarmente fruibili tutte le altre aree del litorale di Cala Gonone.

Il provvedimento di divieto, molto circoscritto, è, come spiega l’amministrazione locale, una misura «temporanea e precauzionale, a tutela della salute pubblica». Lo stop alla balneazione vale fino a quando i parametri non torneranno nei termini consentiti.

Dice la sindaca Angela Testone: «Le verifiche sistematiche della Asl hanno segnalato dei dati anomali per la presenza di colibatteri su un tratto di mare di Palmasera. Si tratta di un provvedimento per salvaguardare la salute dei bagnanti. Abbanoa controllerà la tenuta delle tubature e degli scarichi in quella zona».

«La Asl - conclude la prima cittadina - ripeterà a breve i controlli e, nel caso ci fossero le condizioni, la spiaggia verrà riaperta alla balneazione».

