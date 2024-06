Paralumi, amuleti, erbe e aceto: la vetrina degli artigiani “green” 

Sembra un grande Babbo Natale fuori stagione, Carlo Meli, che con la sua barba bianca spiega con dovizia di dettagli ai visitatori, come realizza paralumi a mano che sembrano usciti da una fiaba un po’ noir. Assieme al suo compagno Alessandro Melis, coltiva la passione di trasformare vecchi paralumi «ormai passati di moda» in piccole opere d’arte, decorati con velluti, broccati frange usate per gli scialli tradizionali sardi, che rimandano al periodo vittoriano. «Tutto cucito a mano» dicono fieri, «e spesso facciamo a mano anche lo scheletro del paralume».

Sono arrivati a Casa Olla insieme a un’altra ventina di artigiani in occasione di Itacà, il festival del turismo responsabile organizzato dall’associazione turistica quartese di Roberto Matta.Nel giardino dell’antica domus in via Porcu, si può ammirare di tutto, rigorosamente fatto a mano. E allora ecco Mario Vargiu col miele di mandarino «che faccio solo io», insieme ad aceti balsamici di fichi, prugne, mele cotogne e così via. Valentina Boi di Barisardo ha invece portato i suoi cestini e sottotavola in corda di cotone e tessuto, mentre Paola Siddi di Villamar affascina con le storie sulle proprietà delle erbe. Così come Monia Mura di Iglesias che realizza “sa punga”, una sorta di amuleto per le diverse occasioni.

E Itacà prosegue anche oggi: a Marina di Capitana alle 9,30 ci sarà la veleggiata e dalle 18 alla Villa Romana lezioni sul campo.

