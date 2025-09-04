Paradura per i danni al camper 

Settecento euro. Non cancellano la paura di una notte da incubo ma rivelano la pura essenza di una comunità accogliente, il fastidio per quanto non doveva accadere. Villanova e Villagrande, con una sottoscrizione voluta dall’associazione Su Scusorgiu, hanno raccolto le offerte per lenire i danni al camper subiti a Ferragosto da una famiglia milanese in vacanza in Sardegna. «Per ripagare le riparazioni, consci di non poter cancellare l’offesa», dicono dall’associazione. Soldi donati con il cuore.

L’incubo

Marco Rolando e la sua famiglia, il 14 agosto, hanno vissuto una notte da incubo, aggrediti da tre sconosciuti mentre pernottavano in camper nello spiazzo vicino all’area archeologica di Sa Carcaredda, a Villanova Strisaili. «Veniamo ogni anno in Sardegna perché amiamo questa terra e mai abbiamo avuto problemi, capisco un tentativo di furto, ma un’aggressione di questo tipo proprio no», aveva raccontato Rolando all’Unione Sarda. Svegliato dai rumori Marco era uscito dal camper e si era trovato davanti un uomo armato di martello. La follia di una notte d’agosto era diventata una denuncia ai carabinieri. Ieri la notizia del bel gesto dei villanovesi. Commossa la reazione della famiglia Rolando. «Siamo molto grati alla gente di Villagrande e Villanova – dice Marco – sul momento, quella notte, siamo rimasti sconvolti ma piccoli e grandi gesti ci hanno fatto capire che la violenza non è la normalità e questi fatti vengono condannati dalla maggior parte delle persone. Frequentiamo la Sardegna da sempre. Non so se mi avventurerò di nuovo sulle montagne ma tornerò l’anno prossimo. In questa brutta storia vogliamo vedere questa cosa positiva, un aspetto dell’Isola che qui a Milano non esiste. La Sardegna è soprattutto questa».

La festa

Sabato Su Scusorgiu festeggia la longevità. L’appuntamento è in piazza San Basilio a Villanova alle 18 con stand di prodotti dell’orto e balli sardi. A seguire la cena tipica con gathulis, culurgiones, vitella arrosto e vino. Gli ospiti sono più che graditi. L’anno che verrà forse farà un salto anche la famiglia Rolando, puntualmente invitata dal comitato. Magari un ballo sardo e un bicchiere di rosso scacceranno la paura. Insieme al ricordo di tre imbecilli.

