“Paradosso Teulada”, 4 candidati nel paese delle servitù militari 

Ma davvero il paese la pensa allo stesso modo? Non c’è molta gente in giro. Nei tavoli all’aperto del bar Mazzini, a pochi passi dal Municipio, a fianco a un gruppetto di stranieri, sono sedute alcune persone. «Bisogna fare fuori i militari», taglia corto Bachisio Carta («genero del sindaco», puntualizza). «Ci hanno portato via i terreni migliori e non ci hanno dato nulla: da noi non comprano neanche il pane», accusa. Attacco troppo duro? Basta fare un giro per il paese per capire che, forse, non ha tutti i torti: sono tanti i bar e i ristoranti con le serrande abbassate. «Per sempre», chiariscono. Locali, forse, nati proprio per soddisfare le esigenze dei militari che, da queste parti, si vedono raramente. «Metà del paese, però», interviene Enrico Angioni, tornato a Teulada dopo 40 anni da emigrato, «è “imbarcato”». Un modo sarcastico per dire che quegli indennizzi ai pescatori fanno comodo. Anche se, forse, a percepirli non sono soltanto i pescatori.

Teulada. Lo si potrebbe chiamare “paradosso Teulada”: le esercitazioni della Nato in corso nell’Isola non rappresentano certo un’operazione simpatia da parte dei militari. Tanti, tantissimi sardi farebbero volentieri a meno di questa ingombrante presenza. Tantissimi. Tranne quelli che “ospitano” i soldati, almeno a sentire i quattro candidati che si contenderanno la poltrona di sindaco a Teulada. «Il paese, purtroppo, non può fare a meno degli indennizzi ai pescatori e del piccolo indotto dovuto alla presenza dei militari», sostiene Antonello Tanas. «Dobbiamo prendere atto che ci sono: la nostra comunità ha un credito con lo Stato, deve essere riconosciuto il disagio che subiamo», incalza Angelo Milia. «Negli ultimi anni sono stati firmati diversi protocolli con lo Stato, compreso quello, per esempio, relativo all’accesso alle spiagge. Dobbiamo armonizzare i rapporti con i militari», aggiunge Alessandro Serafini. «Ci sono 400 persone che percepiscono gli indennizzi per i pescatori. Senza quelli siamo morti», conclude Mauro Serra.

INVIATO

Le reazioni

Il ritorno

Anche Ignazio Cherchi è tornato a Teulada dopo aver vissuto per tanti anni all’estero. «E per fortuna. Perché, se non fossi andato via, adesso sarei in galera: mi sarei battuto per far andare via i militari». Neanche l’edicolante Adalgisa Puddu è entusiasta. «Magari i soldati avrebbero potuto rappresentare un’opportunità: non l’abbiamo saputa sfruttare». René Culurgioni sta acquistando il giornale: lui non ha mai nascosto il suo fastidio per quelle ingombranti presenze. E ora parla del futuro del paese. «Già lo si intravede: aumentano gli stranieri che acquistano le loro seconde case. Solo che per noi mancano servizi e negozi». Ma, alla fine, non è tutto da buttare. «Qui», conclude Adriana De Carolis, «tutto sommato si sta bene. Però bisognerebbe impegnarsi per favorire la permanenza dei giovani».

I candidati

Ma, militari a parte, è “paradosso Teulada” anche per un’altra ragione: in un paese con meno di 3.500 abitanti sono in corsa quattro liste. Quella dell’attuale maggioranza, guidata da Serafini (l’attuale sindaco Daniele Serra, dopo due mandati consecutivi, non si può ricandidare); l’opposizione in Aula, capeggiata da Milia; il gruppo di ex amministratori che torna in corsa con Tanas; i “giovani turchi” con Serra. Ed è paradossale anche il fatto che i loro programmi siano sovrapponibili. Quali saranno le prime cose che faranno da sindaco? «Confrontarsi con l’Asl per risolvere il problema della mancanza del medico di base e adeguare il Puc al Ppr». Quale dei candidati ha detto queste parole? Tutti e quattro. Le differenze sono minime: se Tanas vuole sfruttare i 25 chilometri di spiaggia del paese, Milia si sofferma sull’approvvigionamento idrico, Serafini, da amministratore uscente, parla delle cose fatte e Serra ribadisce l’importanza del Puc.

