Paradosso Guilcier, quattro paesi senza ecocentro 

Gli appelli al buon senso e alla educazione ambientale si sprecano da parte delle amministrazioni comunali dell’Oristanese, ma su questa materia probabilmente c'è ancora molto da lavorare. E in un territorio dove quattro paesi sono senza ecocentro la situazione è pesante..

Fenomeno diffuso

Sono infatti davvero troppi i gesti incvili da parte dei cittadini che buttano i rifiuti nelle campagne ma anche lungo le strade. Quelle di campagna, lontane da occhi indiscreti, ma non sono da meno neppure le più importanti vie di comunicazione della Sardegna, la Statale 131 e la 131 Dcn Abbasanta-Nuoro dove nelle piazzole di sosta si registra la presenza di rifiuti in quantità industriale.

I primi cittadini

Da una parte all'altra della provincia, i sindaci chiedono aiuto e una sensibilità maggiore da parte dei cittadini affinché certe situazioni di degrado vengano a cessare. A Bosa, il sindaco Piero Casula ha rivolto nei giorni scorsi un invito a residenti e vacanzieri affinché collaborino per il decoro della città e della marina. A Soddì, per risolvere una situazione di degrado, l'amministrazione comunale è intervenuta con la pulizia sulla strada che da Ghilarza porta al paese nei pressi del nuraghe Aurù.

«Quel luogo- afferma il neo sindaco Francesco Mascia - era diventato nel tempo un vero e proprio immondezzaio, dove abbiamo trovato davvero di tutto. Sono stati necessari diversi viaggi con il nostro camioncino per portare tutto via, a dimostrazione di quanta immondezza era stata accumulata con ogni genere di rifiuto e vetro. Ora che è stato tutto ripulito, confido nel senso civico».

Guilcier

Qui l’abbandono di rifiuti in maniera sconsiderata, è purtroppo un fenomeno che si sta allargando a macchia d’olio e che preoccupa tante altre amministrazioni locali. Uguale appello al senso civico è stato fatto recentemente anche dalla sindaca di Abbasanta Patrizia Carta. In questo territorio l’abbandono dei rifiuti è sembrato purtroppo crescere, dopo la chiusura degli ecocentri e isole ecologiche di Abbasanta, Paulilatino, Boroneddu ed Aidomaggiore per mancanza di agibilità.