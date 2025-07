Paracadutisti sotto sfratto 

Il certificato di successo nelle quattro edizioni degli anni precedenti non è bastato a convincere i vertici di Aliarbatax. Ad agosto i paracadutisti non saranno ospitati all’aeroporto di Tortolì. La loro richiesta è stata respinta dalla società proprietaria dello scalo, controllata del Consorzio industriale, con un motivo ben preciso: «L’attività è incompatibile con il traffico aereo». Mezzo migliaio di voli all’anno. Ne ha preso atto con rammarcio Valentino Deriu, presidente dell’associazione di paracadutismo Skydive Sardegna che, gli anni scorsi, ha organizzato l’evento per centinaia di persone provenienti da mezza Europa, in cerca dell’ebbrezza del volo.

Il caso

Attualmente lo scalo può accogliere aerei con massimo nove posti di capienza, elicotteri privati e ultraleggeri. Aliarbatax confida di confermare i numeri dell’ultimo biennio quando sono stati registrati 500 voli stagionali. Traffico che, secondo la proprietà, entra in conflitto con l’attività dei paracadutisti. «Privilegiamo i voli aerei legati al turismo, come ultraleggeri e aerotaxi», spiega Rocco Meloni, amministratore delegato di Aliarbatax. Di diverso avviso Deriu, leader dell’associazione di paracadutismo: «Non saremmo entrati in conflitto con alcun altra attività, come in passato ci sarebbe sincronizzati senza alcun problema come avviene in altri scali». Deriu non nasconde il rammarico: «Lo scenario da quelle parti è incantevole e richiama migliaia di visitatori da mezza Europa. Ogni anno abbiamo fatto 300 movimenti, tra atterraggi e decolli, generando un indotto importante. Un eventuale ripensamento adesso? Ormai non c’è più tempo». Meloni, però, apre alla possibilità di ospitare (in futuro) i paracadutisti: «In bassa stagione non ci sarebbero problemi, perché è comunque un’attività positiva ma che attiene al tempo libero e dunque fuori dai canoni prioritari dello scalo che restano i trasporti di passeggeri».

L’attesa

Per l’aviazione commerciale, Aliarbatax attende il responso dell’Unione europea che deve esprimersi sull’impiego dei 3,5 milioni di euro finanziati lo scorso dicembre dalla Giunta regionale. Sotto esame i cosiddetti aiuti di Stato. Il rischio è che la revisione degli orientamenti dell’Ue sui sussidi pubblici possa compromettere la capacità dello scalo di Basaura di operare in modo sostenibile.

