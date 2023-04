Paracadutista ferita 

Si è rischiato grosso il giorno di Pasqua nell’avio superficie di Serdiana dove una paracadutista si è ferita nell’atterraggio riportando diverse fratture e altre ferite: trasportata al Policlinico di Monserrato, la donna, Nicolas Rocia, 37 anni, nata a Madrid ma residente a Carbonia, è stato poi trasferita al Brotzu dove è stata ricoverata in rianimazione per accertamenti. Non correrebbe pericolo di vita. Al momento dei soccorsi era lucida e cosciente.

È successo nella scuola di paracadutismo Skydive di Serdiana (avio superficie del Parteolla), in localita "is paulis" all’altezza del 23esimo chilometro della statale 387. Dopo il lancio, la sportiva ha perso il controllo del paracadute forse a causa del vento o di un vuoto d’aria, cadendo rovinosamente a terra.

I soccorsi sono subito scattati con l’intervento degli istruttori e di altri paracadutisti presenti a Serdiana che erano impegnati in una manifestazione di volo per tutta la giornata di Pasqua. La giovane è stata accompagnata in ospedale dall'èquipe di Mike 65 la medicalizzata del 118 del distretto sanitario della Trexenta.

