Paracadute per emergenze sociali 

Si chiama Pronto intervento sociale ed è una costola del Plus Ogliastra. Risponde alle esigenze urgenti di chi si trova in difficoltà. Un paracadute per le emergenze sociali. Nell’ultimo anno sono state prese in carico 150 segnalazioni da tutta l’Ogliastra. Il progetto prevede un servizio dedicato e specifico per il Pis, attivo 365 giorni all’anno, dalle 8 alle 22, che garantisce l’attuazione in emergenza di risposte ai bisogni indifferibili e urgenti, anche attraverso la fornitura di beni di prima necessità, in attesa della presa in carico da parte dei servizi competenti. Proprio per assicurare l’effettiva assistenza capillare è attivo un sistema di reperibilità (0782600710), con la gestione di una centrale operativa curata da un ente del terzo settore.

Soccorso ai poveri

La povertà morde e avanza nella cittadina. Con il Pis l’istituzione pubblica va in soccorso degli ultimi, svolgendo la propria funzione rispetto a una pluralità di emergenze, tra le quali l’aiuto immediato alle persone non autosufficienti e senza fissa dimora.

In più la centrale garantisce la risposta alle richieste di situazioni di grave o estrema povertà, che costituiscano un rischio per la tutela e l’incolumità psicofisica della persona. «Si tratta di un importante strumento per contrastare le emergenze sociali e garantire un concreto aiuto in caso di necessità alle persone più fragili e non autosufficienti», afferma l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Tortolì (ente capofila), Irene Murru. Tra le varie azioni attuate rapidamente il trasporto in caso di emergenza, supporto psicologico, vitto e alloggio in caso di bisogno immediato, servizi igienico-sanitari, assistenza care living e sollievo emergenziale.

Servizio essenziale

L’accesso al servizio avviene su richiesta dei cittadini e degli enti pubblici territoriali. Dopo la segnalazione, gli operatori effettuano una prima valutazione e pianificano un’assistenza predisponendo un progetto d’aiuto urgente. Il Pis, che fa parte della rete dei servizi nell’ambito del Plus, opera in maniera integrata con tutti i servizi territoriali, fra i quali il servizio sociale professionale, i servizi sanitari, le forze dell’ordine e i centri antiviolenza. «La qualità della vita in una comunità si misura dalla capacità di includere e aiutare i più deboli e bisognosi», conclude Murru.

