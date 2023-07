Parabrezza sfondato da una busta con ghiaccio 

Hanno lanciato una busta contenente del ghiaccio sopra un auto in transito e hanno distrutto il parabrezza, fortunatamente senza provocare feriti.

Sugli autori del gesto ancora non c’è il nome: i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire al responsable. Il tutto è successo martedì notte, intorno alle 21.30 lungo la via Belvedere. Michele e Walter Serra transitavano in compagnia della loro mamma a bordo della Opel 308 bianca, quando all’improvviso un colpo sul parabrezza ha bloccato la corsa del mezzo. Forte spavento anche perché nessuno si aspettava una cosa del genere. La busta col ghiaccio, stando a quanto raccontato, sarebbe stata lanciata all’improvviso da un balcone. «Che sia il nuovo divertimento di qualche ragazzino in preda alla noia? Sta di fatto che ci hanno distrutto il parabrezza e hanno messo a rischio anche la nostra incolumità - commenta Walter Serra – abbiamo chiamato i carabinieri che sono prontamente intervenuti e hanno avviato le indagini per risalire all’autore del gesto». Non si capisce se gli autori volessero mettere a segno una burla senza aver calcolato il rischio per l’incolumità delle persone. Non ci sono precedenti simili che possano far pensare a un fenomeno sfuggito al controllo. La denuncia è in attesa di arricchirsi dei particolari indispensabili per poter procedere.

