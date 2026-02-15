para e segna: il cagliari trionfa con ricottini 

Una vittoria incredibile, costruita con carattere e determinazione. Il Cagliari supera il Kick Off per 3-2 al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena rilanciando le proprie ambizioni playoff. Decisiva una prodezza di Ricottini, che dopo una partita straordinaria tra i pali trova il gol vittoria con un tiro direttamente dalla propria porta negli ultimi istanti.

L’avvio è tutto delle padrone di casa, che costruiscono diverse occasioni senza però inquadrare lo specchio. Il Cagliari risponde e Pellegry centra un palo dando il via a una partita fatta di continui capovolgimenti di fronte. Ricottini si mette subito in evidenza con interventi decisivi che tengono il punteggio in equilibrio. A sette minuti dall’inizio Pellegry ha sui piedi l’occasione per sbloccare il match, ma a porta quasi vuota calcia incredibilmente fuori.

Cokito prova a rendersi pericolosa in due circostanze trovando sempre la pronta risposta del portiere avversario. Anche Virdis ci prova nel finale di primo tempo, ma senza fortuna. Si va al riposo sullo 0-0, con entrambe le squadre protagoniste e i portieri in grande spolvero.

Nella ripresa il Cagliari entra in campo con maggiore cinismo. A metà frazione Cokito imbuca per Mendes che con la punta anticipa l’estremo difensore e firma l’1-0. Il Kick Off reagisce anche con il power play ma la difesa isolana regge e Ricottini continua a opporsi con interventi determinanti. A due minuti dalla fine Virdis raddoppia rubando palla e calciando a porta semisguarnita: 2-0.

La gara però non è chiusa. Il Kick Off accorcia le distanze e, a 32 secondi dalla sirena, conquista un calcio di rigore per un tocco di mano in area: dal dischetto arriva il 2-2. Sembra finita, ma il Cagliari non si arrende.

Allo scadere, con le avversarie sbilanciate, Ricottini para il pallone e calcia direttamente dalla propria porta: il tiro attraversa tutto il campo e si insacca, facendo esplodere la panchina rossoblù. È il 3-2 che vale tre punti pesantissimi.

Un successo fondamentale per la squadra di Giorgi. Ora testa al prossimo impegno al Palaconi contro il Montesilvano, con la consapevolezza di poter lottare fino all’ultimo secondo.

