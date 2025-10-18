Par condicio Toro:  dopo i giallorossi battuto il Napoli 

TORINO 1

NAPOLI 0

Torino (3-5-2) : Israel, Tameze, Maripan, Coco, Pedersen, Ca- sadei, Asllani (39' st Ismajli), Vlasic (30' st Gineitis), Nkoun- kou (30' st Biraghi), Simeone (17' st Ngonge), Adams (39' st Zapata). In panchina Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Ilic, La- zaro, Dembele, Njie. All. Baroni

Napoli (4-1-4-1) : Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Juan Jesus (19' st Buongiorno), Beukema, Olivera (19' st Lang), Gilmour (37' st Elmas), Neres (29' st Politano), Anguissa, De Bruyne, Spinazzola, Lucca (29' st Ambrosino). In panchina Meret, Ferrante, Gutierrez, Vergara, Mazzocchi, Marianucci. All. Conte.

Arbitro : Marcenaro di Genova.

Reti : 32' pt Simeone.

Torino. Al “Grande Torino” vale la legge dell'ex: Simeone segna e fa uno scherzetto al Napoli, Baroni rinsalda la sua posizione battendo i campioni d'Italia. Al 94' pareggia Lang, ma l'1-1 è cancellato dal Var e i granata possono esultare per la prima volta in casa.

Ci sono tanti ex da una parte e dall'altra, Milinkovic- Savic e Simeone partono dall'inizio, invece Buongiorno, Elmas e Ngonge si accomodano in panchina. Baroni rinuncia al belga per puntare su Adams in coppia con il Cholito , insieme dall'inizio per la prima volta. Vlasicaccende la sfida al 15', ma il suo sinistro va a sbattere contro il palo interno a Milinkovic-Savic battuto. L'episodio scuote il Napoli, che inizia a mettere i brividi ai granata e ci prova per due volte con De Bruyne. Sembrano esserci tutti i presupposti per il gol degli azzurri, invece a passare è il Toro: Gilmour tenta il contrasto ma il pallone schizza da Simeone, che dopo aver messo a terra Di Lorenzo e Milinkovic-Savic deposita in rete a porta vuota.

Nella ripresa ci prova Anguissa con Israel che alza in angolo, poi inizia la girandola di cambi. Conte inserisce Lang ed è proprio l'olandese, nel recupero a segnare riprendendo un tiro di Politano respinto dal palo. Esplodono Conte e i tifosi partenopei ma dopo revisione al Var l'1-1 viene cancellato per fuorigioco. E l'esultanza è tutta del Toro.

RIPRODUZIONE RISERVATA