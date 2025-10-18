VaiOnline
Serie A.
19 ottobre 2025 alle 00:29

Par condicio Toro:  dopo i giallorossi battuto il Napoli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

TORINO 1

NAPOLI 0

Torino (3-5-2) : Israel, Tameze, Maripan, Coco, Pedersen, Ca- sadei, Asllani (39' st Ismajli), Vlasic (30' st Gineitis), Nkoun- kou (30' st Biraghi), Simeone (17' st Ngonge), Adams (39' st Zapata). In panchina Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Ilic, La- zaro, Dembele, Njie. All. Baroni

Napoli (4-1-4-1) : Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Juan Jesus (19' st Buongiorno), Beukema, Olivera (19' st Lang), Gilmour (37' st Elmas), Neres (29' st Politano), Anguissa, De Bruyne, Spinazzola, Lucca (29' st Ambrosino). In panchina Meret, Ferrante, Gutierrez, Vergara, Mazzocchi, Marianucci. All. Conte.

Arbitro : Marcenaro di Genova.

Reti : 32' pt Simeone.

Torino. Al “Grande Torino” vale la legge dell'ex: Simeone segna e fa uno scherzetto al Napoli, Baroni rinsalda la sua posizione battendo i campioni d'Italia. Al 94' pareggia Lang, ma l'1-1 è cancellato dal Var e i granata possono esultare per la prima volta in casa.

Ci sono tanti ex da una parte e dall'altra, Milinkovic- Savic e Simeone partono dall'inizio, invece Buongiorno, Elmas e Ngonge si accomodano in panchina. Baroni rinuncia al belga per puntare su Adams in coppia con il Cholito , insieme dall'inizio per la prima volta. Vlasicaccende la sfida al 15', ma il suo sinistro va a sbattere contro il palo interno a Milinkovic-Savic battuto. L'episodio scuote il Napoli, che inizia a mettere i brividi ai granata e ci prova per due volte con De Bruyne. Sembrano esserci tutti i presupposti per il gol degli azzurri, invece a passare è il Toro: Gilmour tenta il contrasto ma il pallone schizza da Simeone, che dopo aver messo a terra Di Lorenzo e Milinkovic-Savic deposita in rete a porta vuota.

Nella ripresa ci prova Anguissa con Israel che alza in angolo, poi inizia la girandola di cambi. Conte inserisce Lang ed è proprio l'olandese, nel recupero a segnare riprendendo un tiro di Politano respinto dal palo. Esplodono Conte e i tifosi partenopei ma dopo revisione al Var l'1-1 viene cancellato per fuorigioco. E l'esultanza è tutta del Toro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sanluri-Villacidro.

Provincia, tre vice  per un presidente: tensioni sulla nomina

De Fanti: la scelta può attendere Urpi: l’incarico va al centrodestra 
Santina Ravì
Calcio.

Cagliari, c’è il Bologna

l Gaggini, Spignesi
Emigrati

Il congresso dei veleni: i Circoli sardi divisi su voto e regolamenti

Modifiche allo statuto, fischi e mugugni L’assessora: «Clima incandescente» 
Caterina Fiori
Regione

Decadenza, si accende lo scontro politico

Pittalis: «Partita ancora in corso, nulla è scontato». Comandini: «Le sentenze si rispettano» 
Lorenzo Piras
Cronaca

Minorenne accoltellato a Cagliari, è grave in ospedale

Sangue alla Marina nel cuore della movida del sabato: all’origine dell’aggressione ci sarebbe una lite  
Volontariato

«Ragazzi bussate alle nostre porte»

La missione della Diocesi e di Stefano Arduini per un impegno politico, attivo e giovane 
Valeria Pinna
La storia

«Un anno senza Ale: a darmi forza sono le nostre figlie»

Azzurra, la compagna del giovane ucciso ad Assemini un anno fa 
Marco Noce
Governo

Manovra, ultimi ritocchi sulle banche

Lega, attacco agli istituti di credito: «Incredibile, si lamentano per contributi doverosi» 
La paura

Ranucci pedinato prima dell’attentato

Si indaga negli ambienti dell’estrema destra, del tifo ultras e della mafia degli appalti 