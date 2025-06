Papilloma Virus, contro l’infezione un vaccino salvavita 

Se vi dicessero che per un determinato tumore in circa trent’anni la mortalità si è ridotta del 62%, sareste ovviamente felici, soprattutto considerando che si sta osservando un calo drastico dei nuovi casi nelle giovani donne. Scenario da sogno? Nemmeno per idea. Sappiate che, seppur su dati degli USA, questo è quanto è avvenuto per il tumore del collo dell’utero. Lo certifica una ricerca apparsa su JAMA, che punta diritta l’attenzione sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce di questa forma tumorale. Per il primo aspetto abbiamo a disposizione un vaccino che previene le infezioni da Papilloma Virus o HPV; per il secondo, parlando di prevenzione secondaria, esistono due test per identificare eventuali mutamenti cellulari, da fare in base all’età: il Pap test e il test-HPV (o HPV-DNA). Attenzione: parlando di vaccino, il discorso si amplia. Sia ai maschi che alle femmine. L’infezione da Papilloma Virus è la forma sessualmente trasmessa più diffusa in entrambi i sessi. Ed è responsabile, considerando diversi specifici ceppi di HPV, “cugini” tra loro, di molte forme cancerose, oltre il tumore della cervice uterina. Per questo proteggersi con la vaccinazione è fondamentale. Lo ricordano gli esperti in occasione della trasmissione Speciale Ippocrate – “Proteggersi dal Papilloma Virus: un vaccino anticancro senza sesso né età”, condotta da Mariangela Lampis con Federico Mereta, in programma oggi alle 21 su Videolina.

Partecipano Gabriele Mereu, Componente Direttivo Nazionale Società Italiana di Igiene e Componente Direttivo Nazionale SIMVIM, Carlo Piredda, segretario della SIMG (Società Italiana Medicina Generale e Cure Primarie) Sardegna e Daniele Farci, Direttore Oncologia Nuova Casa di Cura Decimomannu. «Oltre ad essere causa del 100% dei tumori della cervice uterina è anche causa di tumori orofaringei, (42.000 casi all’ anno), di tumori anali, (29.000 nuovi casi all’anno), di tumori del pene (18.000 nuovi casi all’anno), di tumori della vagina, (14.000 nuovi casi all’anno) e di tumori vulvari (11.000 nuovi casi all’anno)», spiega Mereu. Per questo con il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 la vaccinazione è stata estesa anche ai maschi nel corso del dodicesimo anno d’ età e, quale categoria ad alto rischio, anche agli “uomini che fanno sesso con uomini”. È inoltre altamente raccomandata alle donne con lesioni precancerose HPV correlate o che siano state sottoposte a recenti trattamenti per queste lesioni, per il ruolo adiuvante del vaccino al trattamento chirurgico nella riduzione delle recidive di infezione”. Questo nuovo e più esteso programma vaccinale ha permesso, oltre che di proteggere l’uomo nei confronti di gravi patologie tumorali, anche di ridurre ulteriormente la circolazione del virus e di proteggere indirettamente la donna che resta comunque il target principale della vaccinazione. Non bisogna mai dimenticare che l’infezione da HPV è la causa più frequente di malattia a trasmissione sessuale; si stima che almeno l’80% delle donne sessualmente attive si infetti nel corso della vita. «Inolt re i tassi di prevalenza più alti si registrano in donne di età inferiore a 34 anni e le venticinquenni rientrano anche nelle fasce d’età di acquisizione di nuove infezioni da HPV ad alto rischio», conclude Mereu. Per quanto le infezioni possano essere acquisite in età più precoce,non forniscono comunque un’immunità sufficiente per proteggere da una nuova infezione e sono poche le donne adulte oltre i 25 anni che hanno ancora anticorpi protettivi”. Un’ultima curiosità: il virus è “astuto”. Il 70-90% delle infezioni è asintomatico o comunque non determina lo sviluppo di patologie correlate.

