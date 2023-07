Papi, divi e presidenti Una sera a Porto Cervo con Silvana Giacobini 

Silvana Giacobini non si ferma mai. La signora del giornalismo italiano è ancora in giro a presentare il suo ultimo successo, uscito nel 2021 ma ancora in testa alle classifiche dei libri più venduti, il giallo “Segni nell’acqua”, ospite giusto una settimana fa in Sardegna della rassegna Porto Cervo Libri, che già pensa ad altro.

Opinionista gradita di trasmissioni come “Porta a porta” e, in questi giorni, di “Estate in diretta”, giornalista di moda e costume, direttrice di settimanali e periodici tra le più affermate dell’editoria tricolore, svela i piani per il futuro prossimo. «Ho due libri in pancia», dice.«Un romanzo che si ispira all’attualità nella nostra alta società, dove non sempre ciò che si vede è ciò che sembra, e un saggio che raccoglie interviste, tutte nuove». E la Giacobini sì che di interviste se ne intende. Così come di romanzi.

“Segni nell’acqua” continua a essere un best seller: il segreto?

«Perché il tema è di grande attualità, e devo aggiungere “purtroppo”. È la storia dell’amicizia tra due donne che si rivela più forte delle avversità: Chiara e Silvia devono affrontare una sorta di film horror, tra droga e sette che cooptano persone fragili, adulti ma anche minorenni, in una villa misteriosa, ben nascosta, che accoglie personaggi insospettabili, una cosa alla “Terrazza sentimento”, che nelle cronache ha avuto tanto risalto. Ma “Segni nell’acqua” è anche un grido d’allarme, attraverso il quale vorrei convincere qualche giovane a evitare chi, con lusinghe, droghe e la prospettiva di un successo facile, può farti cadere in una trappola dalla quale è difficile tirarsi fuori».

Quanto c’è di Silvana Giacobini in Chiara e Silvia?

«Direi che rappresentano le mie due anime. Chiara è una giornalista che possiede “il Dono”, con la “d” maiuscola, sensazioni paranormali, sfilacciate, confuse, che la tormentano senza risposta, e Silvia, un vice questore in pensione, è il suo rapporto con la razionalità, tanto che insieme si mettono alla ricerca di una persona scomparsa, una scrittrice, coinvolgendo un gip che si affida loro con reticenza. Non so perché, ma ho sempre scritto gialli e di gialli, delitti celebri, con la mente aperta all’investigazione ispirata dall’intuito: la curiosità è un aspetto che mi ha sempre aiutato».

E di “Terrazza sentimento” e il “caso Genovese” nel libro?

«In realtà quando è stato pubblicato stavano iniziando a venir fuori le notizie di “Villa inferno” a Bologna, per non parlare della recente condanna a 10 anni di carcere di una sorta di guru, un giovane di 26 anni a capo di una setta, che perpetrava abusi sessuali nei confronti degli adepti. A conferma che casi simili sono all’ordine del giorno».

Del gossip che pensa?

«La verità è che non me ne sono mai occupata perché non mi corrisponde: il pettegolezzo può essere fondato sul fumo della pipa, meglio evitare per non fare del male a delle persone innocenti e restare fuori dalle aule del tribunale. Altro è la cronaca rosa e le notizie corrispondenti alla realtà: in questo mio aspetto vince la razionalità del vice questore Silvia!».

Ha intervistato personaggi incredibili: uno su tutti?

«Più di uno, in realtà, e per motivi diversi. Papa Wojtyla mi ha lasciato un’impronta indimenticabile, che mi aiuterà e accompagnerà per sempre: non fu un’intervista ma un lungo incontro in cui mi parlava tenendomi una mano sulla spalla, come se fossi una bambina, con un trasporto così meraviglioso e generoso che ho pensato di avere un santo accanto. Infatti, poi è diventato santo».

Gli altri?

«Sophia Loren. Mi ha dato appuntamento a Ginevra, sapendo che scrivevo un libro sulla sua vita, per una lunga intervista, che mi ha permesso poi di scrivere un libro aderente alla realtà, una biografia. Quando è uscita mi ha chiamato, al che mi sono anche preoccupata: ho pensato che non le fosse piaciuto qualcosa. Invece, mi dice che avevo scritto esattamente i suoi pensieri: la cosa più bella che potesse capitare. Ma un’altra meravigliosa intervista, perché precisa, approfondita ed esaustiva, è stata quella di Hillary Clinton alla Casa Bianca, quando era senatrice: anche in quel caso, ne ho scritto la biografia».

Il prossimo?

«Mi piacerebbe il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America: per vedere cosa succede dopo Trump e Biden. Ma intanto, a Trump, chiederei tante cose rimaste inespresse..».

