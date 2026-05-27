Papessa “straniera” dopo Nizzi? 

Tra meno di due settimane si vota in tredici Comuni della Gallura, compresi centri importanti come Tempio e La Maddalena, ma la partita più importante nello scacchiere politico è quella che si gioca nell’aprile del 2027: Olbia. Fuori dai giochi Settimo Nizzi – a meno di un ribaltone sul divieto del terzo mandato – si cerca il successore. In questi giorni molti olbiesi hanno ricevuto la telefonata di una società di sondaggi – su probabile incarico del centrodestra, – che oltre a chiedere un giudizio sull’amministrazione cittadina testa la popolarità di otto possibili candidati, quattro per schieramento.

La new entry

Il nome che gira da un po’ è quello di Gabriela Savigni, stimata commercialista recentemente entrata nel consiglio nazionale dell’Ordine, ma la presenza tra i quattro del sondaggio lo fa uscire dal gossip politico ed entrare tra le possibilità concrete. Quella di Savigni è una figura apprezzata in città, fuori dal giro della politica ma vicina, per amicizia personale, a Settimo Nizzi e moglie di Massimo Putzu, direttore generale della municipalizzata Aspo, famiglia radicata in città e dato più volte come probabile candidato. Gli altri due nomi di Forza Italia sono più scontati, il capogruppo in Consiglio regionale Angelo Cocciu e il segretario provinciale Pietro Carzedda. Il quarto è Marzio Altana, presidente del Consiglio comunale, eletto in quota Psd’Az, anima centrista. Non c’è invece Sabrina Serra, l’attuale vicesindaca, attivissima assessora alla Pubblica istruzione.

Il vice presidente

Nel campo opposto, un altro nome che già circolava è quello del vice presidente della Regione Giuseppe Meloni. Appeal elettorale più che sicuro, è stato il secondo consigliere più votato in Sardegna, ma già titolare della casella più importante all’interno della Giunta regionale alla quale è difficile rinunciare. E gli equilibri non possono che passare anche per Cagliari perché l’altro nome forte è quello di Ivana Russu, vice segretaria regionale del partito, capogruppo a Olbia e fuori per un soffio dal Consiglio regionale con un consenso forte in città. La partita si potrebbe quindi giocare tra Olbia e Cagliari e dentro il partito e le sue (diverse) correnti. Gli altri due nomi del sondaggio sono quelli dei consiglieri comunali, il dirigente scolastico Gianluca Corda e il commercialista Rino Piccinnu. Il sondaggio testava solo il Pd ma il Campo largo in città, dopo la sconfitta della maxi coalizione civica guidata da Augusto Navone, resta tutto da costruire. Ed è probabile che a questo giro, forti anche del consenso importante di Meloni e Russu che due anni fa avevano definito la città contendibile , a questo giro il Pd non sia disposto al passo indietro.

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