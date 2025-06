«Papà voleva salvare mia madre» 

«Quel maledetto incendio ha distrutto le nostre vite. Ricordo mio padre lanciarsi su per le scale per cercare di portarla giù, mentre le fiamme divoravano la casa. Lo abbiamo visto chiamare mia madre, implorarle di scendere, piangere di disperazione quando si è capito che non c’era più nulla da fare». Così ha testimoniato ieri mattina in Corte d’assise, Roberto Demurtas, funzionario della Polizia Locale, al processo contro il padre Giuseppe, accusato della morte della madre Anna Maria Merola, l’infermiera di 58 anni morta il 2 agosto del 2017 durante un incendio nella sua casa di via Cristoforo Colombo, nel rione Medadeddu a Carbonia. Dopo le indagini, il vigile urbano aveva dovuto difendersi dall’accusa di maltrattamenti nei confronti della madre: è stato assolto con formula piena, ma per questo ieri ha dovuto testimoniare accompagnato dal difensore Giovanni Antonio Lampis.

L’incendio

Rispondendo alle domande dal procuratore aggiunto Paolo De Angelis, titolare del fascicolo aperto per omicidio, il giovane ha ricostruito la dinamica della tragedia. «La scala era invasa dalle fiamme, come la canna fumaria di un camino, non si vedeva niente», ha raccontato, «Io sono corso giù e ho visto una lingua di fuoco fuoriuscire dal condizionatore, percorrere il soffitto, fino a bruciare lentamente tutto quanto. Alessia (la fidanzata, ndr) per sfuggire al fumo si è lanciata giù dalla finestra, procurandosi diverse fratture. Noi amavamo mia madre, ma lei non era più in sé per la sua patologia». Nel corso dell’udienza è poi emerso che alla donna era stata diagnosticata una sindrome bipolare e che, convinta da alcuni parenti, si sarebbe fatta curare a Orbassano e non nell’Isola. Da qui – quanto ha riferito il figlio – avrebbero avuto origine forme di aggressività e falsificazione della realtà, oltre che cambi d’umore.

La perizia fonica

Nel corso dell’udienza è poi stata fatta ascoltare un’intercettazione ambientale in un’auto nella quale l’imputato, il figlio e altre persone parlano della morte della donna. Il perito della Corte d’assise ha fatto presente che gli interlocutori sarebbero quattro, ma il figlio della donna ha riconosciuto solo tre persone. Da qui la richiesta di risentire i periti per capire quanti siano i parlatori. «Poche ore prima avevano avvertito una forte puzza, come di componenti elettronici in avaria», hanno raccontato sia il figlio della vittima che la fidanzata, salva per miracolo, «avevamo cercato di capire da dove provenisse, se ci fosse qualche problema all’impianto elettrico, ma senza successo». Poi l’incendio e la tragedia.

