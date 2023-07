«Papà sta picchiando mamma» 

Spoleto-Caivano. Una bimba a Spoleto chiama il 112 perchè il padre sta picchiando la madre; un bimbo a Caivano abbraccia il carabiniere che ha arrestato il padre. Due storie di minorenni che chiedono aiuto alle istituzioni.

Spoleto

«Aiutatemi, papà sta picchiando la mamma e ho paura anche per il mio fratellino»: era una voce disperata quella di una bambina quando ha chiamato il 112 per proteggere la madre vittima di un'aggressione da parte del padre. Telefonata fatta dopo che la piccola aveva cercato di frapporsi tra i genitori venendo scaraventata a terra. Un caso che ha visto impegnati i militari che hanno arrestato l'uomo, un trentanovenne ucraino. La chiamata al 112 è stata ricevuta nella serata di sabato da un giovane militare che ha tenuto al telefono la bambina. Ha cercato di tranquillizzarla e al tempo stesso ha fatto in modo che si mettesse al sicuro con il fratello mentre inviava sul posto una pattuglia. I militari sono riusciti a entrare in casa portando in caserma l'uomo, la moglie e i figli. Madre e figlia sono state prima medicate in ospedale.

La donna, nonostante avesse subito in passato episodi simili, non aveva mai trovato la forza di denunciare. L'ultimo episodio l'ha invece indotta a denunciare i soprusi e maltrattamenti subiti tra le mura domestiche. Probabilmente perché consapevole dell'esposizione al pericolo da lei subito insieme ai figli minori, ipotizzano gli investigatori. La donna e figli si trovano ora al sicuro mentre il marito è stato rinchiuso nel carcere di Spoleto.

Caivano

«Sei venuto di notte e hai portato via papà. Avevi la giacca nera come quella che porti adesso». Un inatteso riconoscimento, seguito da un ancor più sorprendente abbraccio, da parte di un bambino al carabiniere che ha arrestato suo padre. Accade a Caivano (Napoli), nel parco Verde, finito spesso sotto i riflettori della cronaca per episodi di violenza ma dove è anche fiorente il lavoro della Chiesa e del volontariato per aggregare le forze sane. L'incontro tra il piccolo, di cinque anni, e il militare è avvenuto proprio nella chiesa di san Paolo apostolo in uno dei tanti incontri promossi da don Maurizio Patriciello, parroco di strada in prima linea contro la camorra e i roghi tossici di rifiuti. Tra gli invitati il giovane comandante della Compagnia carabinieri di Caivano. Il bimbo gli si avvicina, lo fa chinare e all'orecchio gli sussurra: «Mi ricordo di te, sei venuto di notte e hai portato via papà». Il militar ha un attimo di imbarazzo, immaginando una reazione negativa da parte di Davide. Che invece lo abbraccia. «Posso stare con te?», e gli si siede accanto per buona parte dell'incontro in parrocchia. «Un bel segno di speranza - secondo il parroco - offerto da un bimbo di una famiglia perbene, in cui il papà ha commesso degli errori ma che potrà avere sicuramente un futuro diverso».

