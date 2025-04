Papa, seconda sorpresa in due giorni 

CITTÀ DEL VATICANO. Ha aspettato che finisse la consueta messa di mezzogiorno per scendere in basilica. Anche ieri il Papa, convalescente dopo i quasi quaranta giorni di ricovero al Policlinico Gemelli, ha fatto una delle sue sorprese. È andato a vedere di persona gli ultimi restauri a San Pietro. Da quanto si apprende, non ha avvisato nessuno perché il suo obiettivo era solo vedere le ultime migliorie alla basilica che si prepara ad accogliere i riti della Settimana Santa.

Il blitz di Bergoglio

Francesco ha salutato i restauratori, per lo più donne, che apportavano i ritocchi finali prima della presentazione odierna alla stampa internazionale. Poi si è recato a pregare sulla tomba di San Pio X, al quale è molto devoto. Bergoglio non indossava l'abito bianco con la papalina ma un poncho a maniche lunghe e i pantaloni. Aveva i naselli dell'ossigeno. In un video, mentre l'infermiere Massimiliano Strappetti spinge la carrozzina, si vede l'incontro con un bambino. Gli chiede il nome e il piccolo poi lo saluta, «Hi Papa». «Ciao Papa».

L’altro fuori programma

La visita in basilica arriva a meno di ventiquattro ore da un altro incontro non programmato: a Santa Marta sono andati Carlo e Camilla. Una ventina di minuti nel pomeriggio di mercoledì: appuntamento informale con Bergoglio (senza naselli) sorridente, al pari dei reali, si vede nella foto diffusa ieri. Tutto lascia presagire che Papa Francesco si stia preparando ai riti di Pasqua, ai quali sembra non voglia partecipare solo davanti ad uno schermo tv, chiuso nella sua camera. E se presenziare alle intere celebrazioni sembra una strada in salita (le celebrazioni che preparano alla resurrezione di Gesù sono lunghe e all’aperto), è invece da immaginare una partecipazione di Bergoglio in qualche forma diversa.

Ipotesi e certezze

In queste ore si stanno facendo strada diverse opzioni. Si sta studiando, per esempio, come si possa celebrare quest'anno il Giovedì Santo, con il tradizionale rito della lavanda dei piedi. Negli anni passati Francesco ha scelto sempre un luogo simbolo, dalle carceri ai centri di accoglienza per migranti. Spazi chiusi che si prestano a una partecipazione del Papa convalescente. Di certo, una qualche sorpresa è nell’aria, visto che la messa in Coena Domini non figura ancora nel calendario dei riti vaticani comunicati ufficialmente dalla Sala stampa. Quanto alla visita in Basilica, il Pontefice si è intrattenuto con Michela e Lorena, due giovani restauratrici al lavoro sul monumento di Urbano VIII Barberini. Una di loro si è resa conto della presenza del Papa Francesco e lo ha salutato da lontano. Lui allora le ha fatto cenno di avvicinarsi per salutarla di persona. «Ho le mani fredde», si è scusata la giovane, ma Bergoglio gliele ha strette lo stesso. Poi ha ringraziato e fatto i complimenti per il lavoro a tutta la squadra. Il Papa è tornato a Santa Marta passando per la Porta della Preghiera, da dove era arrivato. Del blitz in basilica non ne sapeva nulla nemmeno il cardinale arciprete della basilica, Mauro Gambetti, in quel momento non presente. «Si conferma il Papa delle sorprese – ha detto padre Enzo Fortunato, che di San Pietro è il direttore della comunicazione – e sono tutti segnali di una bella ripresa».

