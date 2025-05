«Papà picchia la mamma, aiutateci» 

«Papà picchia la mamma». Un messaggino sulla app YouPol, da qui sono partite le indagini e una ragazzina oristanese è riuscita a far bloccare il padre violento. È solo uno dei recenti risultati ottenuti dalla Questura dopo le segnalazioni inviate sull’applicazione, apposita per smartphone, tablet e pc. Un servizio nato otto anni fa per denunciare casi di violenza, bullismo e vari reati. «Le statistiche confermano che dal 2024 a maggio 2025 c’è stato un progressivo aumento anche nell’Oristanese dei casi di violenza tra le mura domestiche ma anche episodi di bullismo, spaccio di droga e altri reati» ha spiegato il capo di gabinetto Michele Chessa.

I casi

Situazioni al limite che sempre più spesso vengono segnalate attraverso la applicazione, soprattutto dai giovani come dimostra l’episodio della ragazzina che ha chiesto aiuto alla polizia dopo i ripetuti maltrattamenti del padre verso la madre. Ma c’è stato anche il caso di uno studente che veniva regolarmente deriso e perseguitato dai compagni di classe: una situazione che sarebbe potuta degenerare se il ragazzo non avesse avuto la prontezza di scrivere un messaggio su YouPol e raccontare quanto stava accadendo. «L’applicazione è molto importante perché ci permette di interagire direttamente con il cittadino – ha aggiunto – chi è vittima di violenza o chi è a conoscenza di situazioni particolari può denunciare, anche in anonimato, gli episodi». E nei giorni scorsi un uomo che aveva il divieto di frequentare locali pubblici è stato notato all’interno di un bar: immediata la segnalazione alla polizia con un messaggio su YouPol.

Il servizio

L’app consente l’accesso con la registrazione dell’utente oppure in forma anonima, poi l’invio di messaggi e immagini direttamente alle centrali operative delle Questure. È possibile scegliere anche la lingua: inglese, francese, tedesco e spagnolo ed è importante diffondere il più possibile questo servizio. L’applicazione viene gestita dal punto di vista operativo dalla Direzione anticrimine e mette subito in contatto con la Questura più vicina. «YouPol è identica a una messaggeria, chi vuole può entrare in contatto con la polizia in maniera diretta e rapida» ricorda Matteo Porceddu, dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura.

RIPRODUZIONE RISERVATA