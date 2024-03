«Papà Paolo Taviani era felice quando diceva “azione”» 

Negli ultimi mesi e settimane, «anche quando è stato malissimo, papà ha sempre cercato rabbiosamente e furiosamente di lavorare al suo nuovo film “Il canto delle meduse” e il suo desiderio più grande fino all'ultimo momento è stato quello di dire due parole, “motore e azione”». Lo racconta il figlio di Paolo Taviani, Ermanno, chiudendo il suo ricordo per il padre alla cerimonia laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio che ha riunito con la famiglia del cineasta, morto il 29 febbraio a 92 anni, amici, ammiratori, colleghi.

Un'ondata di emozione e affetto, introdotta dalle note dell'ultimo film del regista, “Leonora Addio” (2022), e accompagnata dalle foto su un grande schermo di Paolo e Vittorio sui loro set. Ad accogliere il feretro, su cui nella sala era adagiato un cuscino di rosse rosse, la vedova del regista, Lina Nerli Taviani, insieme ai figli Valentina e Ermanno e ai nipoti, con il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessore Miguel Gotor, il sindaco di San Miniato (comune toscano di nascita dei due cineasti) Simone Giglioli. Ad arrivare per l'ultimo saluto, fra gli altri, Paolo Virzì, Laura Morante, Pupi Avati, Lello Arena, Nanni Moretti che si è seduto commosso in fondo alla sala, Jasmine Trinca, Walter Veltroni, Angelo Barbagallo, Roberto Andò, Mario Martone, Beppe Fiorello, Antonio Manetti. Tra gli interventi, quello di uno degli attori simbolo del cinema dei Taviani, Claudio Bigagli («Erano dei poeti, devo a loro, con “La notte di San Lorenzo”, il ricordo più bello della mia giovinezza, ora il cerchio si chiude» dice non trattenendo la commozione), dei nipoti Sebastiano e Emilia.

Per Paolo e Vittorio Taviani «abbiamo un grande sentimento di affetto e gratitudine», sottolinea Gualtieri. «Ci siamo formati con i loro film, con personaggi capaci di toccarci nel profondo e farci riflettere». Pupi Avati ricorda l'entusiasmo di Paolo Taviani per il nuovo progetto già in pre-produzione (era già stata annunciata anche la protagonista, Kasia Smutniak): «Lavorare a questo film, che lui definiva l'ultimo, l'aveva fatto guarire dal problema che aveva avuto. Era tornato a casa e mi aveva telefonato».

