Papà Mazzitelli tra i tifosi: «Al gol di Luca siamo esplosi» 

Un’emozione speciale quella vissuta da Massimo Mazzitelli, il papà di Luca, l’autore della rete decisiva nella sfida contro la Juventus. Al 20’ della ripresa è esplosa la gioia dei tifosi del Cagliari e il padre, presente alla Domus, si è unito a quel momento di felicità. «Ho esultato insieme ai tifosi. Una felicità indescrivibile condivisa con mia moglie», racconta il giorno dopo, col pensiero rivolto a Luca «perché so quanto fosse importante per lui segnare quel gol a Cagliari. Era una partita fondamentale. E Luca è stato determinante».

Massimo Mazzitelli per tanti anni è stato giornalista di punta del quotidiano La Repubblica. Ha lavorato nel periodo di Eugenio Scalfari («anni bellissimi»), poi con De Benedetti e con il gruppo editoriale Gedi riconducibile a John Elkann, proprietario anche della Juventus a cui il figlio Luca sabato ha dato un grande dispiacere. «A Luca non posso dare troppi consigli “calcistici”», dice sorridendo. «Non ho mai giocato in Serie A, ma a livelli molto più bassi. Voglio fare il padre. Non sono un procuratore o un allenatore. Sono felice sia cresciuto in modo sano. È un ragazzo educato, posato, si sta per laureare in Scienze politiche, gli manca solo la tesi. Sono orgoglioso di tutto questo. La parte che riguarda il calcio è il frutto delle sue scelte, non ha bisogno di me».

«Dopo la vittoria sono andato a casa sua. Lui non ha dormito per l’adrenalina della partita, ha dovuto poi rispondere a tanti messaggi», racconta. «Di buon mattino ci ha accompagnato all’aeroporto». In questa fase Luca gioca con più continuità, la rete rafforza la sua fiducia: «È il coronamento del lavoro, non era contento in panchina ma non ha mai mollato. Ha continuato ad allenarsi con il massimo impegno per farsi trovare pronto. E ha sfruttato l’occasione. Cagliari è la città ideale per vivere e giocare a calcio. La società è seria, strutturata. C’è un bel gruppo. Luca è felice». E da sabato notte ancora di più.

RIPRODUZIONE RISERVATA