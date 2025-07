Papa Leone su Gaza: «No allo spostamento della popolazione» 

Città del Vaticano. «Chiedo nuovamente che si fermi subito la barbarie della guerra e che si raggiunga una risoluzione pacifica del conflitto. Alla comunità internazionale rivolgo l'appello ad osservare il diritto umanitario e a rispettare l'obbligo di tutela dei civili nonché il divieto di punizione collettiva, di uso indiscriminato della forza e lo spostamento forzato della popolazione». Sono state forti le parole di Papa Leone XIV rivolte ieri all'Angelus recitato da Castel Gandolfo al termine di una mattinata tutta dedicata all'abbraccio alla comunità di Albano, con la celebrazione di buon mattino nella Cattedrale di San Pancrazio. Papa Prevost ha espressamente citato gli attacchi «militari» dell'esercito israeliano di questi giorni, non solo alla chiesa latina della Sacra Famiglia, che ha indignato e sconvolto tutto il mondo cristiano, ma ha fatto ampio riferimento anche agli altri attacchi militari contro la popolazione civile e i luoghi di culto, esprimendo inoltre la sua stessa preoccupazione per i paventati piani di deportazione o concentramento della popolazione palestinese, proprio nel giorno in cui l'Idf inizia una operazione di terra con ordini di evacuazione ai gazawi verso Sud. Ai cristiani del Medio Oriente, in particolare, Leone ha rivolto parole accorate: «Ai nostri amati cristiani mediorientali dico, sono vicino alla vostra sensazione di poter fare poco davanti a questa situazione così drammatica, siete nel cuore del Papa e di tutta la Chiesa, grazie per la vostra testimonianza di fede!».

Nel mentre Gaza piange per l’ennesima strage di civile in un punto di raccolta umanitario. Secondo fonti palestinesi che accusano l'esercito israeliano di aver aperto il fuoco vicino ad alcuni centri di distribuzione di aiuti nella Striscia meridionale. L'Idf ha spiegato, come in altre simili occasioni, che si è trattato di «colpi di avvertimento», aggiungendo che l'accaduto è «sotto esame».

