Papa Leone firma l’esortazione Dilexi te 

Città del Vaticano. Papa Leone ieri mattina, nella Biblioteca privata del Palazzo Apostolico, ha firmato l’esortazione apostolica “Dilexi te”, alla presenza di monsignor Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato. Il documento, il primo di questo Pontefice, verrà presentato giovedì.

L’esortazione “Dilexi te” (Ti ho amato), ha come tema i poveri. Si tratterebbe di un lavoro che era stato avviato da Papa Francesco, dopo la “Dilexit Nos” di fine 2024, l'ultimo suo documento magisteriale.

La centralità dei poveri è stata messa in evidenza più volte da Papa Leone in quasi cinque mesi di pontificato. Atteso anche qualche passaggio sulle guerre e sull'emergenza climatica che appunto causano povertà e ingiustizie sociali. Come anche potrebbe esserci un richiamo alla Chiesa perché consideri i poveri protagonisti e non solo soggetti da aiutare.

Papa Leone ha parlato di poveri anche nel corso della canonizzazione di Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis il 7 settembre: «Hanno vissuto questo amore per Gesù Cristo soprattutto nell'Eucaristia ma anche nei poveri, nei fratelli e nelle sorelle». Anche nella messa con gli operatori e gli assistiti della Caritas della diocesi di Albano, lo scorso 17 agosto, aveva messo in risalto la centralità dei poveri.

