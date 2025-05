Papa Leone da Gualtieri, nuovo appello per la pace 

Roma. Papa Leone XIV ha lanciato un nuovo appello per la pace e il dialogo tra le parti nei tanti conflitti che affliggono il mondo. Al Regina Coeli, per la prima volta recitato dalla finestra del Palazzo apostolico, Prevost ha detto: «La nostra preghiera abbraccia tutti i popoli che soffrono a causa della guerra». Dopo il gelo di Mosca sull’offerta del Vaticano di ospitare e facilitare eventuali negoziati tra Russia e Ucraina, il Pontefice ribadisce la richiesta di guardare alla gente che soffre a causa delle bombe. Poi nel pomeriggio, in un lungo giro nella Capitale, il Papa si è insediato come vescovo di Roma e ha abbracciato la città. «Oggi per voi e con voi sono romano», ha detto al sindaco Roberto Gualtieri.

Riprendendo un’antica tradizione dei pontefici, Papa Leone XIV, prima di prendere possesso della Cattedra Romana, a San Giovanni in Laterano, si è fermato ai piedi della scalinata del Campidoglio dove ha scambiato il saluto con il primo cittadino. L’ultimo Papa a compiere questo gesto era stato Giovanni Paolo I nel 1978. Papa Leone è dunque entrato nella sua diocesi in punta di piedi, con quello stile misurato e quasi timido che lo ha caratterizzato in questi primi giorni di Pontificato. Infine, la visita alla basilica di Santa Maria Maggiore con l’omaggio alla tomba di Francesco.

