«Disarmiamo le parole per disarmare il mondo». Così Papa Leone XIV nel primo incontro con i giornalisti. Disponibile, affabile, Prevost si è concesso anche qualche battuta, una sul tennis. «Sì a una partita, ma non con Sinner...». Nell’intensa giornata del pontefice anche una telefonata con Zelensky. «Ho invitato il Papa a Kiev», ha detto il leader ucraino, fiducioso sull’incontro in Turchia: «Può far finire la guerra».

l alle pagine 10, 11