Papa Francesco ricoverato al Gemelli 

Roma . Il ricovero al Policlinico Gemelli potrebbe durare «anche diversi giorni», è stato comunicato dalla sala stampa vaticana. Le cure a casa per la bronchite non hanno funzionato e quindi il Papa Francesco ha accettato di andare in ospedale, «per alcuni necessari accertamenti diagnostici». Effettuati gli esami, che hanno accertato un’infezione delle vie respiratorie, ha iniziato la terapia farmacologica ospedaliera. «Le condizioni cliniche del Pontefice sono discrete; presenta lieve alterazione febbrile», le informazioni diramate dal Vaticano dopo una giornata in cui era stato tenuto per ore il massimo riserbo.

Tanti impegni

Francesco non ha comunque perso la sua positività. «Il Papa è sereno, è di umore buono, ha anche letto qualche giornale», ha riferito il portavoce Matteo Bruni. Da giorni aveva già trasferito a Casa Santa Marta gli incontri per restare più riparato. Ma era atteso da un’intensa tre-giorni per il Giubileo degli Artisti: udienza giubilare oggi, messa domani e lunedì l’incontro a Cinecittà. Tutto cancellato perché la bronchite si trascina da quasi due mesi e c’è bisogno di riposo vero e cure. In tanti avevano temuto per la salute del Papa la scorsa domenica quando ha celebrato la messa in Piazza San Pietro in una giornata ventosa e ancora decisamente invernale. L’altro dato è che i farmaci somministrati nella sua residenza, secondo quanto si apprende a base di cortisone e anche via flebo, non hanno prodotto miglioramenti. Il Papa, comunque, si è recato in ospedale dopo le udienze della mattina, tra le quali quella con il premier slovacco Robert Fico. Con l’organizzazione Gaudium et Spes si è intrattenuto nei saluti, sorridendo anche per la presenza di alcuni bambini piccoli. Ma il suo ricovero era già deciso. L’idea di proseguire le cure in ospedale c’era già da un paio di giorni ma Bergoglio aveva fatto resistenza.

La fragilità

«Sto meglio», diceva secondo quanto riferiscono fonti a lui vicine, «preferisco curarmi a casa». Ieri ha invece ceduto ai consigli dello staff medico. D’altronde era apparso sereno ma più debole del solito, riferiscono fonti di Casa Santa Marta. Ha avuto difficoltà a spostarsi dalla sedia a rotelle alla seduta che era stata preparata per le udienze; lo hanno dovuto aiutare i collaboratori. Da giorni appare molto gonfio, probabilmente per l’assunzione di cortisone, e stanco. Da tempo inoltre per la lettura dei discorsi si fa aiutare dai collaboratori, come è accaduto anche nell’udienza generale di mercoledì. Oggi sono attesi altri aggiornamenti medici. Annullati gli impegni per tre giorni, anche se rimane un punto interrogativo sull’Angelus che potrebbe essere trasmesso dall’ospedale. Occorrerà vedere come il Papa risponde alle terapie.

RIPRODUZIONE RISERVATA