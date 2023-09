«Papa Francesco pregherà per Beniamino» 

Papa Francesco gli ha telefonato, assicurando le sue preghiere per Beniamino. Sei minuti di colloquio con l’umile parroco di Burcei dopo che, il 16 agosto, don Giuseppe Pisano ha indirizzato al pontefice una lettera, raccontando la storia di quest’uomo in carcere dal 1991 per un triplice omicidio che ha sempre negato. Una lettera molto semplice per chiedere una preghiera per il suo parrocchiano, accusato della strage di Cuili Coccus, nelle montagne di Sinnai. Gli aveva spedito anche una foto scattata tanti anni fa nella basilica di Bonaria: il papa e Beniamino che gli parla e gli consegna un dono dei carcerati. Papa Francesco ha risposto con una telefonata, ricordando l’episodio di Bonaria e assicurando le sue preghiere per il detenuto di Burcei. Lo accompagnerà con la preghiera anche nell’udienza del 17 settembre prossimo in Vaticano.

La lettera

Don Giuseppe non ne ha parlato sino a ieri. Ora ha deciso di far conoscere a tutti questo straordinario colloquio col Pontefice. Una grande emozione. Don Giuseppe, lei è convinto dell'innocenza di Beniamino Zuncheddu? «Ne è convinta tutta la popolazione. Conosco Beniamino da quando era un bambino. Lo ricordo a San Priamo, frazione di San Vito, assieme alla famiglia: mi recai nella borgata sulla vecchia Orientale sarda per trovare mio fratello, allora parroco di questa località. Dieci anni fa sono diventato parroco di Burcei. una sorella di Beniamino è venuta subito in chiesa parlandomi di Beniamino. Negli ultimi anni la sua figura di innocente è emersa nella convinzione di tutto il paese. i l giorno dopo Ferragosto, ho scritto a papa Francesco: lui mi ha subito risposto al telefono, assicurando le sue preghiere. Io seguo con attenzione la vicenda assieme all’ avvocato Trogu: la verità deve venire presto a galla. Beniamino sta invecchiando in carcere».

Il fatto

La strage di Sinnai risale al mese di gennaio del 1991. Tre persone vennero uccise in un ovile: a finire in carcere fu Beniamino Zuncheddu, con successiva condanna all’ergastolo. Pena più volte riconfermata col pastore di Burcei sempre a proclamarsi innocente. In 33 anni ha urlato sempre la sua “verità”: per il 19 settembre a Roma è prevista una manifestazione organizzata dal Partito radicale in concomitanza dell’udienza della Corte d’Appello di Roma, chiamata a decidere sulla revisione del processo. Intanto Beniamino Zuncheddu non sta bene, come ha ribadito il suo legale Mauro Trogu.

