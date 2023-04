Papa Francesco per Disney si confronta con i ragazzi «Lgbt? Accogliere sempre»  

“Faccia a faccia con Papa Francesco” è il titolo del docufilm firmato dai registi Jordi Evole e Marius Sanchez. In poco meno di un’ora e mezzo, Bergoglio risponde a numerose domande poste dai ragazzi, tutti under 30, in un luogo romano informale, all’esterno delle mura del Vaticano. Ci si dà del tu e si comincia con domande semplici. Curiosità. Hai il telefonino? «No, sono anacronistico», risponde Francesco. Prendi lo stipendio? «No, ho tutto quello che mi serve. E conduco una vita semplice, come quella di un impiegato di livello medio-basso».

Migrazioni, razzismo, femminismo, aborto, la piaga della pedofilia. Ma anche amore, sessualità, diritti gay, social media. Sono i temi affrontati da Papa Francesco nel corso di un incontro con dieci giovani provenienti da diverse nazioni del mondo, diventato un documentario disponibile da giovedì su Disney+. Un’uscita alla vigilia di Pasqua che non pare casuale: nell’imminenza della festa che celebra la passione del Cristo “umano” prima della resurrezione il pontefice mostra il suo lato più comune e meno istituzionale, utilizzando come veicolo di comunicazione una piattaforma “giovane” e dialogando con le nuove generazioni in maniera schietta, naturale e sincera.

“Faccia a faccia con Papa Francesco” è il titolo del docufilm firmato dai registi Jordi Evole e Marius Sanchez. In poco meno di un’ora e mezzo, Bergoglio risponde a numerose domande poste dai ragazzi, tutti under 30, in un luogo romano informale, all’esterno delle mura del Vaticano. Ci si dà del tu e si comincia con domande semplici. Curiosità. Hai il telefonino? «No, sono anacronistico», risponde Francesco. Prendi lo stipendio? «No, ho tutto quello che mi serve. E conduco una vita semplice, come quella di un impiegato di livello medio-basso».

Poi iniziano i quesiti impegnativi. L’interruzione di gravidanza: «Perché la Chiesa ostacola il diritto di scegliere di una donna?», domanda una ragazza. «Qualsiasi libro di embriologia – chiarisce il Papa - ci insegna che dopo un mese dal concepimento il Dna è delineato e tutti gli organi sono disegnati. Dunque, è lecito eliminare una vita umana per risolvere un problema? È giusto che il medico diventi una specie di sicario?».

La drammatica testimonianza di un ragazzo sposta il discorso sugli scandali degli abusi sessuali che hanno travolto la Chiesa. E Francesco è lapidario: «La mia politica è fare pulizia e tolleranza zero».

Man mano gli interrogativi dei ragazzi si fanno più delicate. C’è spazio per le persone trans, non binarie e gay nella Chiesa? «Non ho il diritto di cacciare nessuno, il mio compito è accogliere sempre», spiega il Papa. Aggiungendo: «I sacerdoti che condannano sono degli infiltrati nella Chiesa, giudicano gli altri perché non possono espiare le proprie colpe. Sono incoerenti, hanno un peso dentro. E se ne liberano giudicando gli altri».

Ancora: il Papa conosce Tinder, l’app che facilita i nuovi incontri, d’amicizia e romantici? «No, sono antiquato», replica Francesco, svelando però, a proposito dei social, di ammirare «la voglia di conoscersi, di non avere confini e di scoprire» dei giovani.

Una ragazza – Alejandra - gli confessa che per vivere vende contenuti a luci rosse sul web. L’occasione, per il pontefice, di precisare la sua visione dell’amore e del sesso. «Il sesso – dice Bergoglio – è una delle cose più belle che Dio ha dato agli esseri umani. Esprimersi sessualmente è una ricchezza. Ma tutto ciò che sminuisce una vera espressione sessuale, sminuisce anche voi». «Il sesso – aggiunge il pontefice – ha una dinamica tutta sua. Esiste per un motivo: è espressione d’amore. Questo è anche il fulcro dell’attività sessuale. Quindi tutto ciò che ti porta in un’altra direzione, sminuisce l’attività sessuale». Lo stesso vale per la pornografia, che il Papa paragona a una droga, per la dipendenza che crea. «E le persone dipendenti, dalla pornografia o dalla droga, rimangono a un livello che non permette loro di crescere dal punto di vista umano», sottolinea Francesco. Ma tu, chiede al Santo Padre una giovane, hai mai avuto una relazione? «Sì – rivela Bergoglio – prima di entrare in seminario. Poi però ho scelto il celibato».

