Papa Francesco: «Oggi assistiamo a un vero conflitto globale» 

Città del Vaticano. Ormai è persino superato parlare di «terza guerra mondiale a pezzi», come papa Francesco fa quasi dall’inizio del suo pontificato: quello in corso oggi è «un vero e proprio conflitto globale». È l’amara e sempre più allarmata constatazione da cui parte il Pontefice nel discorso al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, durante l’udienza nell’Aula della Benedizione per gli auguri di inizio anno. Francesco si dedica al tema della pace, «in un momento storico in cui è sempre più minacciata, indebolita e in parte perduta». E si sofferma su tutte le situazione di conflitto nel mondo. Sulla guerra a Gaza, ribadisce il suo appello «per un cessate-il-fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, e per l’immediata liberazione di tutti gli ostaggi». Chiede «che la popolazione palestinese riceva gli aiuti umanitari e che gli ospedali, le scuole e i luoghi di culto abbiano tutta la protezione necessaria». Auspica «che la comunità internazionale percorra con determinazione la soluzione di due Stati, uno israeliano e uno palestinese, come pure di uno statuto speciale internazionalmente garantito per Gerusalemme, affinché israeliani e palestinesi possano finalmente vivere in pace e sicurezza».

In Ucraina, «dopo quasi due anni di guerra», sottolinea, «la tanto desiderata pace non è ancora riuscita a trovare posto nelle menti e nei cuori, nonostante le numerosissime vittime e l’enorme distruzione». Il Papa ha parole forti sul fatto che «le guerre moderne non si svolgono più solo su campi di battaglia, né riguardano solo i soldati. Non c’è conflitto che non finisca per colpire la popolazione civile». Parole dure anche contro la maternità surrogata, pratica «da proibire a livello universale».

