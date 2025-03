Papa Francesco, notte con l’ossigeno 

Roma . È stata una giornata «stabile» per Papa Francesco. Dopo le due crisi respiratorie di lunedì, ha avuto una giornata senza questi episodi, vissuta in assoluto riposo. Ha alternato il letto alla poltrona, ed è tornato all’ossigeno ad alti flussi, quello meno invasivo somministrato attraverso i naselli. Ma per trascorrere più in sicurezza la notte i medici hanno disposto la ventilazione meccanica con la maschera. Una precauzione dovuta, considerato che è proprio nelle ore del riposo che occorre ora più assistenza.

Ventesimo giorno

Nell’altalena ormai quotidiana sulla salute di Papa Francesco, oggi al suo ventesimo giorno di ricovero, è stato un giorno di pausa ma in un quadro che resta complesso con la prognosi riservata. Il Papa, si ribadisce, non è fuori pericolo. E anche le crisi che ha vissuto lunedì, e le due volte precedenti, non sono state inattese dai medici. Fanno parte dell’evoluzione della polmonite curata con le stesse terapie da giorni, ma senza ancora un pronunciamento che indichi una svolta da parte dello staff che lo cura.

Riposo assoluto

Nel dettaglio l’ultimo bollettino indica che, «nella giornata odierna le condizioni cliniche del Papa si sono mantenute stabili. Non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria, né broncospasmo. È rimasto sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato. Questa mattina è passato alla ossigenoterapia ad alti flussi ed ha eseguito la fisioterapia respiratoria. Nella notte, come programmato, verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva. La prognosi rimane riservata». Durante la giornata, Papa Francesco ha alternato preghiera e riposo e ha ricevuto l’Eucarestia. Nessun momento di lavoro e nessuna visita. Un riposo assoluto, e non poteva essere diversamente dopo il difficile pomeriggio del giorno prima.

La voce registrata

Il Papa è però tornato a far sentire la sua voce, registrata alcune settimane fa, nel consueto video con le intenzioni di preghiera del mese, a marzo dedicate alle famiglie in crisi. Per la prima volta nel video non è apparso il Papa che leggeva il suo messaggio alla scrivania ma solo fotografie di repertorio. È stato spiegato a proposito che coloro che realizzano questi video, la Rete Mondiale di Preghiera, hanno deciso di modificarlo sostituendo le immagini girate nello studio del Papa, come di consueto, con fotografie, perché, è stato spiegato, sarebbe stato inopportuno mostrare il Papa che stava bene quando, ormai da quasi venti giorni, è in una condizione diversa.

Il Giorno delle Ceneri

Oggi per tutti i cattolici del mondo comincerà la Quaresima, con il rito delle Ceneri. È possibile che venga organizzato qualcosa anche al decimo piano del Policlinico Gemelli, dove è ricoverato Papa Francesco, anche se ufficialmente ancora non ci sono indicazioni. È invece sicuro che il Papa vivrà questo periodo «in comunione spirituale» con il resto della Curia. Cioè a distanza. Domani all’Aventino celebrerà al suo posto il cardinale Angelo De Donatis ma l’omelia che si ascolterà era stata preparata da Francesco. Venerdì cominceranno gli esercizi spirituali in Vaticano, predicati dal cappuccino padre Roberto Pasolini; anche in questo caso senza la presenza del Papa.

RIPRODUZIONE RISERVATA