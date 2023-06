Papa Francesco, intervento all’addome  

Città del Vaticano. Un intervento chirurgico di tre ore che «si è svolto senza complicazioni». È la comunicazione che arriva alle 18.28 di ieri dalla sala stampa vaticana e che fa tirare un sospiro di sollievo sulla salute del Papa. Poi le parole rassicuranti del professor Sergio Alfieri che lo ha operato: «Il Santo Padre sta bene, è sveglio e vigile. Mi ha già preso in giro» chiedendo: «Quando la terza?». Perché ieri era la seconda volta che veniva operato dal professore del Gemelli.

Le condizioni

Bergoglio, dopo il decorso operatorio, che normalmente è tra i cinque e sette giorni per questo tipo di intervento, ma nel suo caso bisognerà vedere perché ha 86 anni, «tornerà a fare una vita normale», anche a viaggiare come programmato. Alfieri chiarisce con decisione: «Il Papa non ha altre malattie». Francesco si era recato al Policlinico Gemelli per affrontare un’operazione di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. In termini tecnici, nella diagnosi dei medici, si parlava di un laparocele incarcerato, un’ernia all’addome che provoca dolori lancinanti e soprattutto può causare un’occlusione intestinale. Il Papa di mattina aveva tenuto regolarmente l’udienza generale in Piazza San Pietro.

La giornata

Poi alle 11.20 l’arrivo con la 500 targata “Scv” al Gemelli dove è stato operato e, dopo tre ore di intervento, condotto nell’appartamento al decimo piano. Martedì il Papa si era recato proprio al Gemelli per alcuni controlli dai quali sarebbe emersa, presumibilmente da una tac, l’urgenza di questo intervento. Ottantasei anni, quelli del Papa, portati bene e con grande energia. Eppure la salute è quella fragile di una persona della sua età. Grande dunque è stata l’apprensione nel mondo e la vicinanza, a partire da quella del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che gli ha augurato «una serena convalescenza e un pronto e completo ristabilimento». Sospese le udienze fino al 18 giugno.

RIPRODUZIONE RISERVATA