Papa Francesco in Asia e Oceania 

Città del Vaticano. Papa Francesco è partito ieri per il suo viaggio in Asia sud-orientale e in Oceania, il 45° del suo pontificato, che porta a 65 i Paesi visitati dal Pontefice. Quattro saranno quelli toccati da Bergoglio in questo suo itinerario ai Tropici tra Asia e Pacifico, il suo più lungo viaggio internazionale con 12 giorni di durata e 32.814 km di percorrenza: Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore. I temi principali: il dialogo e la coesistenza pacifica tra fedi diverse, la ricerca di armonia in una molteplicità di culture, la custodia del creato minacciato dalla crisi climatica, la vicinanza e il sostegno a Chiese giovani e minoritarie (tranne nella piccola Timor Est, ex colonia portoghese, reduce dalla guerra di indipendenza dall’Indonesia, che col 98% della popolazione ha la maggior quota di cattolici al mondo). L’Indonesia è invece il Paese col maggior numero di musulmani sul pianeta.

Francesco pronuncerà in tutto 16 discorsi, tutti in italiano tranne i quattro a Timor Est in spagnolo. Decollato ieri pomeriggio da Fiumicino con destinazione Giacarta, atterrerà alle 11.30 di oggi (in Italia le 6.30). «La prima speranza che Papa Francesco porta nel cuore è quella dell’incontro: incontrare personalmente le popolazioni dei Paesi che visiterà. Si tratta di declinare ancora una volta il tema della vicinanza, della prossimità che tanto caratterizza lo stile del suo pontificato: vicinanza per ascoltare, per farsi carico delle difficoltà, delle sofferenze e delle attese della gente, per portare a tutti la gioia, la consolazione e la speranza del Vangelo», ha spiegato il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin. «Per costruire la pace - ha sottolineato il Segretario di Stato - è necessario sforzarsi di assumere quegli atteggiamenti che ogni viaggio apostolico propone: incontrarsi, guardarsi negli occhi e parlarsi sinceramente».

«Nel momento in cui mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Orientale e Singapore, mosso dal desiderio di incontrare i fratelli nella fede e tutti coloro che, in quelle nazioni ricche di valori umani e spirituali, sono stati testimoni di comunione solidale e di dialogo anche in tempi e situazioni segnati dalla prova, mi è gradito rivolgere a Lei, signor presidente, e al caro popolo italiano l’espressione del mio beneaugurante saluto che accompagno con cordiali auspici di pace e di prosperità», ha scritto Papa Francesco al presidente Sergio Mattarella, lasciando l’Italia.

