Papa Francesco e il Sanremo della pace Carlo Conti resta fedele alla tradizione ma è Lorenzo Jovanotti a fare lo show 

All'improvviso il Papa. Sanremo 2025 entra nella storia e ospita per la prima volta l’intervento di un Pontefice. A sorpresa Francesco compare in videomessaggio predicando la pace nel mondo attraverso la musica, «bellezza», «strumento di pace che apre il cuore all’armonia»: un momento unico, che scalda l'esibizione della premio Oscar israeliana Noa con la palestinese Mira Awad che intrecciano le loro voci sulle note di “Imagine” e spazzano via il dibattito su un festival troppo intimista. Quindi l'energia di Jovanotti: con una mega jam con decine di batteristi fuori dall'Ariston travolge la città, poi con l'altista Gianmarco Tamberi celebra il corpo umano, titolo del suo progetto dopo l'incidente in bici a Santo Domingo. Infine l'atteso annuncio dell’atleta: «Ci vediamo a Los Angeles 2028».

La serata

La settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo si apre con l'omaggio a Ezio Bosso, il musicista torinese scomparso nel 2020. «La musica è come la vita e si può fare solo in un modo: insieme», disse nel 2016 quando commosse l’Ariston sulle note di “Following a bird”. Un incidente tecnico rovina la magia: un piccolo blackout audio “spegne” Carlo Conti. Decine le segnalazioni sui social ma nel giro di pochi secondi problema risolto: «I Conti tornano e sono tornato».

I co-conduttori

Ed ecco i co-conduttori: prima Gerry Scotti, assoluto esordiente a Sanremo, ma chi se ne accorge? Parte sprizzando spontaneità con la sua verve ironica e dissacrante. Antonella Clerici non ha il tempo di restare impressa nella memoria, giusto quello di giocare con i vestiti luminosi e di commuoversi per l’omaggio a Fabrizio Frizzi sulle note “Hai un amico in me”.

Il messaggio

«La musica può aiutare la convivenza dei popoli», dice Papa Francesco. «Penso a tanti bambini che non possono cantare e piangono e soffrono per le tante ingiustizie del mondo, per le tante guerre, le situazioni di conflitto. Le guerre distruggono i bambini. Questo è quello che desidero di più, vedere chi si è odiato stringersi la mano, abbracciarsi e dire con la vita, la musica e il canto: la pace è possibile! Oggi – dice rivolto a Conti – tu lo stai facendo e lo stai facendo dire attraverso la musica». Così è con Noa e Mira Awad che in inglese, arabo ed ebraico, cantano l’inno immortale contro la violenza di John Lennon.

Il ciclone

Tamburi per le strade, al porto, al forte Santa Tecla, sui balconi, sulle note dell'Ombelico del Mondo. Ciclone Jovanotti irrompe in teatro accompagnato da 10 ballerini di Bollywood, poi con “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang” è già in platea, abbracciato dal pubblico impazzito. Il tempo di un bacio alla figlia Teresa in platea e Lorenzo, tutto d'oro vestito, è già sul palco, per un medley su “I love you baby”, “Fuori onda”, “A te”. Racconta l'emozione del “corpo nuovo” dopo l'operazione («Sono un po' bionico, titanico e anche un po' fotonico e soprattutto felice di essere qua»), poi legge un testo di Fausto Bolelli sulla bellezza di essere imperfettamente se stessi.

Tamberi riparte

Con lui Gianmarco Tamberi che non si ritira, anzi. «Il mio corpo mi dice di scappare o abbracciare», chiosa il campione olimpico di salto in alto, reduce dall’incubo calcoli alle Olimpiadi 2024. «Dopo Parigi ho vissuto dei mesi molto duri perché il destino mi ha tolto la terra da sotto i piedi. Perdi fiducia e coraggio però mi sono reso conto che la differenza l'ha sempre fatta la volontà di riprovarci. Ho paura, ma ci vediamo a Los Angeles 2028».

Le esibizioni

Apre Gaia, in bustier color carne e maxi gioiello sulla mano stile cyborg. Abito nero a sirena con maxi fiocco per Noemi che incanta. Tormentone cuoricinoso per i Coma_Cose, ovazioni per Simone Cristicchi e per Giorgia veterana fedele a se stessa. Olly non sfonda, neanche Elodie in total silver Prada. Bene Lucio Corsi, applausi per Brunori e Willie Peyote. Festa hip-hop con Shablo, Tony Effe in bianco non ce la fa proprio a non steccare, Fedez con autotune si salva e canta ad occhi chiusi. Sul palco sfilano tutti e 29 i Big, sottoposti al giudizio feroce della sala stampa, mentre in piazza Colombo si balla con Raf.

