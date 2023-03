«Papà fa il babysitter»  Ammaniti Jr racconta  i suoi libri e il padre 

Ammaniti innanzitutto ringrazia il pubblico e Cagliari per l’accoglienza. «Dopo “Anna” non sapevo se avrei continuato a fare il romanziere», dichiara, «e arrivato a cinquantasette anni volevo variare e raccontare una donna molto bella, addirittura la più bella del mondo, per provare a rispondere a una domanda: “Che cosa può racchiudersi oltre l’apparenza di una donna esteticamente perfetta?”. Soprattutto in quest’epoca di sovraesposizione social mi attirava l’idea di entrare dentro questo personaggio e abitare nei suoi pensieri, e ho deciso che sarebbe stata la moglie del primo ministro».

Pubblico delle grandi occasioni ieri sera all’Exma di Cagliari per la presentazione dell’ultimo libro di Niccolò Ammaniti, “La vita intima”, Einaudi, stabilmente ai piani alti delle classifiche di vendita sin dall’uscita, lo scorso gennaio. Un vento di maestrale sostenuto non ha scoraggiato i numerosissimi fan, anche qui in Sardegna, dello scrittore romano, classe 1966, autore di bestseller quali “Io non ho paura” e “Come Dio comanda” (Premio Strega).

Si comincia con una coinvolgente lettura del primo capitolo del romanzo, eseguita dalla celebre attrice palermitana, e moglie dello scrittore, Lorenza Indovina (già protagonista della serie “Rocco Schiavone”). Lascia quindi la parola alla padrona di casa, la scrittrice di Uta Paola Soriga, che sottolinea «quanta attesa ci sia stata dopo otto anni dall’ultimo romanzo, “Anna”, anche se nel mezzo ha girato due serie televisive».

Il dubbio

Figlio spione

Un bel siparietto si apre dopo che Ammaniti decide di confessare per la prima volta al padre, presente in platea, e premiato con la laurea honoris causa in psicologia dall’Università di Cagliari, di quando, bambino: «Avevo quasi obbligato mia sorellina ad andare a nascondersi nella stanza di casa dove papà, neuropsichiatra infantile, riceveva i bambini per le visite, suscitando in noi una grandissima curiosità. Dopo quarantacinque ansiosi minuti le chiesi cosa avessero fatto, ossia prendere dei giochi per giocare tutto il tempo, e lei allora concluse: “Papà fa il babysitter di nascosto!”».

«L’infanzia», prosegue lo scrittore, «è una fascia di età che ho sempre raccontato — anche nell’ultimo libro, con la figlia della protagonista Maria Cristina —, ma che ho sempre tutelato dai toni grotteschi che spesso ho riservato agli adulti. In questo caso, per Irene, vale ancora di più, considerando quanto la madre sia al centro dell’attenzione e potenziale vittima per intere schiere di hater , qualsiasi cosa faccia o dica, o anche, “semplicemente”, per aver cambiato colore di capelli e acconciatura».

