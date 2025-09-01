VaiOnline
Torino.
02 settembre 2025 alle 00:31

Papà entra in campo e picchia un calciatore 13enne 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Torino. Un ragazzino di 13 anni, portiere del Volpiano Pianese, è stato aggredito e picchiato da un genitore della squadra avversaria ed è finito in ospedale.

I fatti, su cui indagano i carabinieri, sono avvenuti domenica pomeriggio su un campo di calcio di Collegno, durante una partita del torneo Under 14 tra Csf Carmagnola e Volpiano Pianese. Al termine della gara, vinta 1-0 dal Carmagnola, si è acceso un parapiglia tra i giovani calciatori.

In quel momento il padre di un giocatore del Carmagnola ha scavalcato la recinzione, è entrato in campo, ha raggiunto il portiere del Volpiano e lo ha colpito con un pugno al volto, continuando a picchiarlo anche quando era a terra. L'uomo, identificato, è stato fermato dai dirigenti delle due squadre. Uno di loro è rimasto ferito dopo aver ricevuto un pugno. Il giovane portiere è stato portato all'ospedale Martini di Torino, dove i medici hanno riscontrato la frattura del malleolo oltre a una forte contusione allo zigomo. l genitore autore dell’aggressione è stato identificato dai carabinieri.

