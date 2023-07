Papà e nonna stregoni per un bambino di nove anni 

Deliri mistici, stimmate ed esorcismi, il tutto in un clima angoscioso e lugubre che stava devastando l’esistenza di un bambino di nove anni. Una situazione tremenda per il piccolo (che vive in un centro a pochi chilometri da Olbia) e ieri la Procura e il Tribunale di Tempio sono intervenuti per salvare il bambino con un provvedimento urgente.

I magistrati si sono mossi dopo una delicata indagine condotta dalla Polizia di Stato. Un fascicolo coperto dal massimo riserbo per settimane, i poliziotti del Commissariato di Tempio hanno lavorato a lungo e in silenzio per tutelare il bambino. Ma nei giorni scorsi si è resa necessaria l’adozione di una misura urgente. ll Tribunale ha disposto il divieto di avvicinamento al piccolo per il padre e per la nonna, entrambi indagati per diversi reati, tra i quali quello di maltrattamenti. Di fatto il bambino è stato tolto alle persone con le quali viveva. Le accuse sono molto pesanti. Si parla di una serie di episodi che vedono protagonista soprattutto la nonna della presunta vittima, una pensionata di 70 anni. L’anziana donna, in preda a delirii mistico religiosi, avrebbe fatto vivere il nipote in una condizione di paura e angoscia, facendolo assistere a riti esoterici e ad altre pagliacciate che, però, spaventavano il bambino. I due indagati ieri mattina sono stati interrogati dai giudici (collegio gip presieduto da Marco Contu) e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Nonna e padre del bambino, difesi da Domenico Putzolu e Gian Piero Depperu, respigono tutte le accuse.

RIPRODUZIONE RISERVATA