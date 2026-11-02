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Alghero.
03 novembre 2026 alle 00:20

Papà e figlioletta di due anni investiti sulle strisce 

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Attraversavano la strada mano nella mano, sulle strisce pedonali, diretti verso via Nuoro, quando sono stati travolti da un Suv. Momenti di paura ieri mattina ad Alghero, in via Sant’Agostino, dove un padre di 32 anni e la figlioletta di appena due sono stati investiti da una Volkswagen T-Roc bianca, condotta da un algherese di 69 anni che non li aveva visti. Immediato l’intervento dei soccorsi. Un elicottero è atterrato nell’ex campo da tennis di via Tarragona, a pochi passi dal luogo dell’incidente. Padre e figlia, entrambi vigili e coscienti, sono stati trasportati in via precauzionale all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità. Proprio in questi giorni gli operai del Comune sono impegnati a ridipingere e rendere più visibili le strisce pedonali in diverse zone della città. Un intervento necessario, che tuttavia non basta a contrastare una cattiva abitudine ancora troppo diffusa tra gli automobilisti: quella di non rallentare in prossimità degli attraversamenti, come invece imporrebbe il Codice della strada.

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