Papa Bergoglio chiama il parroco di Gaza  

CITTÀ DEL VATICANO. Tra una pausa e l’altra del Sinodo in corso in Vaticano, papa Francesco cerca di portare la propria vicinanza alle comunità coinvolte, dopo l’attacco di Hamas di sabato scorso, fra la Striscia di Gaza e Israele. «Ho parlato con Papa Francesco che mi ha manifestato la sua vicinanza e la sua preghiera per tutta la comunità ecclesiale di Gaza e per tutti i parrocchiani e abitanti»: a rivelarlo al Sir è il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli, attualmente bloccato a Betlemme, in attesa di fare rientro nella sua parrocchia, la Sacra Famiglia, l’unica cattolica della Striscia.

«Ho ringraziato il Pontefice per il suo appello alla pace in Israele e in Palestina di domenica scorsa all’Angelus - aggiunge il religioso argentino -. Papa Francesco ha impartito la sua benedizione perché tutti sentano la sua vicinanza». Attualmente la piccola chiesa di Gaza ospita 150 rifugiati e altri sono ospitati in strutture parrocchiali limitrofe. «I bombardamenti - racconta il sacerdote, riferendo testimonianze dei suoi parrocchiani - sono continui e duri. Sale la paura per una invasione di terra». Sentito anche da Vatican News, il parroco rivela che le chiamate del Pontefice sono state già più d’una.

RIPRODUZIONE RISERVATA