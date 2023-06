Pap-test e colposcopia a “15 minuti con...” 

Si parla di Pap-test e colposcopia nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta domani alle 17 sui social dell’Aou, sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, sarà Marco Palomba, ginecologo del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita e Diagnostica Ostetrico Ginecologica diretta da Stefano Guerriero.

Il tumore del collo dell’utero in Italia rappresenta il quinto tumore per frequenza nelle donne sotto i 50 anni di età e l’1,3% di tutti quelli diagnosticati. La prevenzione è fondamentale. L’ambulatorio di Colposcopia e Patologia del basso tratto genitale dell’Aou si occupa in maniera multidisciplinare di prevenzione diagnosi e terapia medica e chirurgica mininvasiva delle lesioni della cervice uterina, della vagina e dell'area vulvoperineale di natura pretumorale e neoplastica, infettiva, malformativa e distrofica.

