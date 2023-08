Paolo Zucca e i Quattro Mori sulla Luna 

Stando ai rumors, Paolo Zucca sarà tra i vincitori di quest’anno del Premio Navicella Sardegna, il prestigioso riconoscimento assegnato ai sardi che hanno dato lustro all’Isola.

«D’altro canto, sono stato il primo a portare la Bandiera dei Quattro Mori sulla luna», interviene alla vigilia della cerimonia della ventiduesima edizione del Navicella, in programma domani alle 20 a Porto Rotondo, il cinquantunenne regista oristanese alludendo alla celebre scena di “L’uomo che comprò la luna”. «Ma se è vero che questo premio va a chi in qualche modo valorizza la Sardegna», aggiunge Zucca, David di Donatello nel 2009, «oltre a essere contento e onorato che l’organizzazione abbia individuato me, posso solo dire che i miei film, senza la forza evocativa della Sardegna, non esisterebbero». Ciò che vale per “L’arbitro”, “L’uomo che comprò la luna” e “Il Vangelo secondo Maria”, l’ultimo dei film di Zucca, in uscita in autunno nelle sale e poi su Sky: protagonisti Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann.

Può anticipare qualcosa?

«Doveva essere il mio primo lungometraggio. È successo che Barbara Alberti vide all’epoca, nel 2009, il corto de “L’arbitro” e mi disse che avrei dovuto fare un film dal suo libro, “Il Vangelo secondo Maria”. Per una serie di eventi il progetto fu accantonato, finché, nel periodo del Covid, non abbiamo ripescato la sceneggiatura già scritta rinfrescandola per Sky: il film l’abbiamo girato l’anno scorso, e, ora, è pronto per uscire».

Un cambio di genere.

«Un film drammatico, ma non pesante, con momenti comici, anche se pochi e circostanziati. Ma non è una cosa tipo “commedia all’italiana”, in cui si ride amaro. Non è nel mio stile: nei miei film ci sono momenti di farsa e altri più drammatici, ma sono ben separati gli uni dagli altri. Non per mettersi al suo livello, ma se devo fare un esempio mi ispiro più a William Shakespeare che a Mario Monicelli».

Si può dire che la sua sia una comicità particolare?

«Considerato che de “L’arbitro” e di “L’uomo che comprò la luna” sono autrici anche Barbara Alberti e Geppi Cucciari, personalità originali, mi auguro di sì. Poi, ci sono cose universali, fisiche, come i colpi di testa e le brutte figure, ma è anche vero che a certi attori riescono a far ridere, con piccole cose, i vecchi come i bambini. Non basta scrivere una nuova gag: ci vuole un fattore misterioso che attori come Jacopo Cullin e Benito Urgu incarnano bene. Altrimenti non si spiegherebbero le risate di Budapest>.

Cioè?

«I miei film hanno girato mondo, toccando i posti più lontani, Cina, Messico, perfino Corea del Nord e Iran. Ma il Paese che mi ha colpito di più è stato l’Ungheria, dove abbiamo assistito alle risate più grasse: eravamo a Budapest con Jacopo Cullin e “L’uomo che comprò la luna”, in un cinema peraltro bellissimo, storico, degli anni ’30, e ci siamo resi contro che la gente rideva un sacco. Ancora non ce lo spieghiamo».

E il pubblico sardo?

«Diciamo che per me non vale il detto “nemo propheta in patria”: al di là dei premi e dell’apprezzamento della critica, aver visto in questi anni le sale piene di sardi, in Sardegna come a Milano o a Londra, mi ha riempito di gioia. I sardi hanno apprezzato una commedia che prende in giro proprio la nostra Sardegna perché hanno capito che l’ironia con cui è stata trattata l’identità sarda era basata sul profondo rispetto. Nessuno si è offeso, e questo mi rende molto orgoglioso».

RIPRODUZIONE RISERVATA