Paolo Zucca al Notorious Cinemas «Fiero di essere profondamente sardo» 

Il popolo di appassionati che ieri ha affollato il Notorious Cinemas di piazza L’Unione Sarda a Cagliari non voleva soltanto vedere o rivedere un film, “Vangelo secondo Maria”, che da quando è uscito il 23 maggio, in oltre trecento copie in tutta la Penisola, si è subito piazzato al primo posto fra gli italiani e quarto nella classifica assoluta, stavolta l’occasione era speciale vista la presenza dell’amatissimo regista durante la proiezione, e Paolo Zucca, va detto, ha replicato con tutta la sua proverbiale generosità e simpatia, spesso accompagnate da una nota di graffiante ironia.

«Grazie»

«Sto molto bene sul piano personale, sono entusiasta e grato per l’accoglienza che il film ha avuto finora e in particolare nell’Isola; ho solo un piccolo problema di salute, la sciatica, che mi impedisce di stare in piedi più di cinque minuti. Sto sempre disteso e mi sposto su un furgone, mi alzo solo per i venti minuti della presentazione», racconta l’autore. «Ma ci tenevo molto a essere presente, questi scambi arricchiscono la visione e questo per me è un posto speciale, sono orgoglioso di essere riconosciuto come un regista profondamente sardo: è un privilegio».

Il tour

Dopo Cagliari, Oristano e Ghilarza, Zucca accompagnerà il suo lavoro martedì ad Alghero, mercoledì a Torralba e venerdì a Uta (da confermare la presenza a Sassari giovedì). Il bilancio finora, e in attesa della distribuzione televisiva del film, prodotto da Sky, in autunno, è senz’altro positiva: «La Sardegna prenuragica come set naturale per rappresentare la Galilea è stata una scelta che ha conquistato tutti», prosegue il regista, «e un altro punto di forza si è rivelato nella coppia di protagonisti, l’interpretazione di Alessandro Gassmann nel ruolo di Giuseppe è stata giudicata fra le migliori della sua carriera, e per Benedetta Porcaroli, nei panni della giovane Maria, è stata la conferma di un talento non comune».

Le scelte

«Dal mio punto di vista», aggiunge, «sono molto felice per le loro parti insieme, che rappresentano il cuore del film. Ho tagliato mezz’ora di girato, anche delle scene costose, per poter arrivare prima al loro incontro. Mentre quella a cui sono più affezionato è quando Maria scopre che poterà in grembo il figlio di Dio e ha un momento in cui si monta la testa e fa l’altezzosa con Giuseppe: per me racchiude alla perfezione il suo essere una ragazzina, nonostante quello che le sta accadendo. È stato il primo ciak in assoluto del film, anche se la scena è più avanti, per questo Maria ha uno sguardo più azzurro rispetto all’inizio: una concessione espressionista che io e il direttore della fotografia, Simone D’Arcangelo, ci siamo presi ispirandoci ad Antonello da Messina».

Le sparute polemiche iniziali, sulla reinterpretazione femminista della figura di Maria a partire dall’omonimo romanzo di Barbara Alberti, si sono sciolte come neve al sole: «Tutto nasce e muore sui social», constata Zucca: «Ha criticato chi non aveva ancora visto il film, ma si tratta di polemiche fini a sé stesse, che non portano al cinema uno spettatore in più, il successo di scandalo forse riguarda altre epoche storiche. E la stampa cattolica, dall’Osservatore romano all’Arborense, ci ha elogiato».

