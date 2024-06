Paolo Virzì: «Sono stato aggredito» Micaela Ramazzotti: «Un egoista» 

Ventiquattr’ore dopo arriva la denuncia. Dopo la lite furibonda nello spazio esterno di un ristorante romano di piazza Albania, quartiere Aventino, il regista Paolo Virzì si è presentato alla stazione dei carabinieri per mettere a verbale l’accusa di lesioni e violenza privata: «Sono stato aggredito».

La lettera

Eppure, solo poche ore prima, una lettera diffusa dall’avvocato del regista Grazia Volo, sembrava cercare la via della pace: «Con riguardo alle incresciose notizie uscite sulla stampa non desidero rilasciare alcuna dichiarazione e invoco il diritto alla riservatezza per tutta la mia famiglia. Non ho mai parlato nella mia vita professionale di fatti privati e non voglio cominciare adesso. Desidero solo, in questo doloroso frangente, ribadire che Micaela Ramazzotti è stata per me una donna importantissima, la madre di due miei figli e un’attrice di straordinario talento, protagonista di film da me molto amati. Confido che troveremo tutti il modo di risolvere questo incidente».

La replica

«Non intendo entrare nel merito di vicende che, sono certa, verranno chiarite dalle autorità giudiziarie a ciò preposte. Non resto sorpresa dall'affannoso tentativo di Paolo di voler preservare solo la propria immagine pubblica. D'altra parte, ha sempre tenuto più a quella che alla serenità della propria famiglia e dei propri affetti o presunti tali». Micaela Ramazzotti affida all’Ansa le sue dichiarazioni e commenta la lite finita con l'intervento delle forze dell'ordine e di una ambulanza.

La ricostruzione

Ma cosa è successo davvero la sera di lunedì? La ricostruzione è firmata dal Corriere della Sera nelle pagine dedicate alla cronaca di Roma: «Cominciamo a dire che sia il regista che l’attrice erano accompagnati. Virzì passava con la figlia maggiore avuta da un precedente matrimonio, mentre Micaela Ramazzotti sedeva con la figlia di 11 anni, avuta da Virzì, e il nuovo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto. L’incontro è stato casuale. La scintilla si è accesa quando il regista ha rivolto la parola alla bambina. Una battuta per sciogliere il ghiaccio che si è venuto a creare in seguito alla separazione che ha portato a una frattura profonda tra i due».

Il nuovo compagno

Ma, secondo i testimoni, a questo punto sarebbe stato il nuovo compagno dell’attrice a reagire con tono aggressivo: «Lasciala stare, fatti gli affari tuoi». Da qui, l’inferno: piatti rotti, cellulari scagliari, forchette e coltelli lanciati. Dice il titolare de L’insalata ricca, il locale teatro della rissa: «Abbiamo dovuto chiamare i carabinieri dopo che la lite è salita di tono. I clienti, seduti ai tavoli, sono apparsi seccati e soprattutto spaventati da quanto stava accadendo. Si doveva mettere un punto». Così, l’intervento dei carabinieri ha sedato gli animi. La bambina è stata medicata dal 118, accorso con un’ambulanza. E, adesso, la denuncia del regista per lesioni e violenza privata.

