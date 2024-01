«Paolo, un’eccellenza sarda» 

A poche ore dalla scomparsa di Paolo Modolo, si susseguono i ricordi e le testimonianze di stima e amicizia.

Il ricordo

Fra questi il sottosegretario alla Cultura e critico d’arte Vittorio Sgarbi che riannoda decenni di profondo legame con l’artigiano oranese: «Paolo oltre a essere un grande professionista era un amico – dice commosso – ci siamo conosciuti trent’anni fa in occasione della mia campagna elettorale in Sardegna. Entrammo fin da subito in sintonia, al punto che mi diede l’onore di sfilare con i suoi meravigliosi abiti». Poi aggiunge: «In tutti questi anni, non appena ne ho avuto avuto la possibilità mi sono sempre recato a Orani, apprezzando gli abiti in velluto che mi ha confezionato. Guidato da lui ho scoperto un paese ricco di storia e cultura. Ho sempre ammirato la dedizione e lo spirito di sacrificio con cui ha creato qualcosa di unico, una vera eccellenza sarda. Valuteremo ora come mettere ancor più in luce il suo immenso patrimonio artistico. Il pensiero è per la famiglia a cui va il mio sincero abbraccio». Anche il giornalista Luca Telese ne omaggia la figura: «Ha saputo esaltare il velluto, ma anche promuovere il suo paese facendolo diventare il centro del mondo. Non si è mai montato la testa, restando umile e fiero degli insegnanti trasmessi al figlio Francesco. Custodirò come cimeli le berritte rossoblù di cui mi ha omaggiato insieme ai tanti ricordi». Così Benito Urgu: «Ci conoscemmo durante una mia tournée a Orani. Ne ho ammirato lo spirito di dedizione e la capacità di aver lottato per creare un qualcosa di unico al mondo. Un vero ambasciatore delle nostre eccellenze».

Cordoglio e stima

Il compaesano e artista del ferro Roberto Ziranu trattiene a stento le lacrime: «Mi sono recato a fargli visita solamente pochi giorni fa. Pur nella malattia, non è mancato il calore di cui mi ha sempre onorato. Paolo – aggiunge – ha portato alto il nome di Orani nel mondo, non dimenticando gli anni di lavoro in miniera e il percorso verso l’eccellenza. Un onore aver collaborato insieme in più occasioni». Da Arzana, il presidente regionale delle Pro Loco Raffaele Sestu: «L'idea di organizzare ad Arzana a metà anni Novanta una sfilata di alta moda sembrò un po’ folle a tutti, tranne che a Paolo Modolo. Il successo fu enorme».

