Paolo Truzzu si è dimesso 

«Dimissioni». Paolo Truzzu pronuncia la parola fine della sua amministrazione appena dopo pranzo. Lo fa con una lettera scritta di pugno e inviata al Consiglio e al segretario generale: «Dimissioni immediate e irrevocabili», scrive. Finisce così, con due mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale, l’era Truzzu alla guida di Cagliari, cominciata nell’estate del 2019 dopo aver sconfitto alle urne Francesca Ghirra (oggi parlamentare) indicata dal centrosinistra.

L’uscita

Un atto atteso, quello delle dimissioni. Abbondantemente annunciato anche dallo stesso Truzzu dopo l’esito delle elezioni regionali dello scorso 25 febbraio. Dopo la proclamazione degli eletti in Consiglio regionale otto giorni fa, il sindaco aveva dieci giorni di tempo per formalizzare le dimissioni ed “risolvere” il problema della incompatibilità tra le due cariche. Così è stato, così ha fatto. Per Truzzu la partita a palazzo Bacaredda è finita (informalmente) il 25 febbraio, con l’esito del voto delle regionali: i suoi, in Consiglio comunale, gli avevano chiesto di attendere qualche settimana prima di formalizzare le dimissioni che lui avrebbe voluto rassegnare quasi subito. Tempo che serviva alla maggioranza di centrodestra per chiudere alcune partite aperte, come il Piano di risanamento acustico (approvato mercoledì) e il Puc (che in commissione urbanistica si è cominciato a discutere ieri).

Lo scenario

Ora, senza il sindaco in carica, la legge fissa un termine perentorio di 20 giorni prima che le dimissioni diventino effettive e che il Consiglio venga sciolto. Venti giorni che tecnicamente vengono concessi in vista di un eventuale “ripensamento”. Tradotto: Paolo Truzzu potrebbe cambiare idea, rinunciare al banco in Consiglio regionale e tornare a Palazzo Bacaredda per chiudere la consiliatura. Impossibile, nella realtà. Ma trattandosi di una previsione di legge, questa ha una conseguenza: il Consiglio, infatti, potrà restare in carica fino al 17 aprile (venti giorni da ieri) e l’amministrazione sarà retta dal vicesindaco Giorgio Angius. Poi arriverà il commissario che sarà nominato dalla Giunta regionale guidata da Alessandra Todde che traghetterà l’amministrazione fino al voto dell’8 e 9 giugno. In via ipotetica (per alcuni una certezza), l’amministrazione potrebbe continuare a operare fino a metà aprile, portando in aula anche il piano urbanistico comunale. Che questo scenario si realizzi è tutto da vedere. Poi bisogna capire che cosa succede con la Giunta che ieri mattina ha perso un “pezzo” con le dimissioni dell’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia, anche lui eletto in Consiglio regionale.

Corsa aperta

Via Truzzu, (anche) nel centrodestra è aperta la corsa alla ricerca del candidato in vista del voto di giugno: oggi a Oristano nella riunione regionale convocata da FI per discutere di amministrative ogni partito potrebbe arrivare con un nome: FdI con Pierluigi Mannino, Fi con Edoardo Tocco, Il Psd’Az con Gianni Chessa, Alleanza Sardegna con Alessandro Balletto. Sarà soprattutto un test per misurare il gradimento di ciascuno, nulla di più in questa fase. Perché Alessandra Zedda resta (per ora) in cima al gradimento della gran parte della coalizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA